WTA отреагировала на то, что Звонареву не пустили в Польшу
WTA отреагировала на то, что Веру Звонареву не пустили в Польшу. Она не выступит на турнире в Варшаве, который пройдет на следующей неделе
«WTA осведомлена о ситуации с Верой Звонаревой в Варшаве.
Безопасность и благополучие всех игроков в приоритете для WTA.
Вера покинула Польшу, и в дальнейшем мы изучим этот вопрос вместе с турниром».
Звонареву не пустили в Польшу. МВД страны заявило, что это сделано «по соображениям безопасности»
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