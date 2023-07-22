WTA отреагировала на то, что Звонареву не пустили в Польшу

Теги Вера Звонарева WTA Warsaw Open Теннис

WTA отреагировала на то, что Веру Звонареву не пустили в Польшу. Она не выступит на турнире в Варшаве, который пройдет на следующей неделе

«WTA осведомлена о ситуации с Верой Звонаревой в Варшаве.

Безопасность и благополучие всех игроков в приоритете для WTA.

Вера покинула Польшу, и в дальнейшем мы изучим этот вопрос вместе с турниром».

Звонареву не пустили в Польшу. МВД страны заявило, что это сделано «по соображениям безопасности»

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

Материалы по теме

20 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Доминик
Помню скандал, когда Шахар Пеер не пустили в Дубай из-за ее израильского паспорта. Игроки возмущались, турнир едва не отменили. Потом турнир все-таки провели, но оштрафовали на крупную сумму. Как наказали Уимблдон в прошлом году, помнят все. По логике польскую водокачку следует лишить рейтинговых очков и оштрафовать тысяч на 200. Или вообще запретить его проведение, чтобы другим турнирам неповадно было. Паны настолько недалекие, что пример Уимблдона ничему их не научил. Там явно не обошлось без одной доносчицы в кепке, которая стучит на всех, кто носит неправильные логотипы или недостаточно громко кается.
+11
-4
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Назар Игорь
Дефензива получила сведения что в ракетках Звонарëвой спрятан сильнодействующий яд, при каждом ударе по мячу происходит распыление по всему корту и трибунам. Сама Звонарëва имеет прививку.
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
go25
Открывая новость с таким заголовком ожидал увидеть какую-то значимую реакцию, но это, скорее, не "отреагировала", а "анонсировала, что, возможно, отреагирует". А может и нет
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ничего Смешного
Сделают инструкцию, что в Польшу, Прибалтику и Финляндию со Швецией только из стран ЕС добираться. Я так и не понял можно на самолете из стран ес или нет, я ездил только на авто через Польшу, потому что слышал, что по прилету даже из стран ес разворачивают
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Jesse Boy
перевод - мы в курсе, делать нифига не будем
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
sedric
Ничего не будет. Поляки скажут, что Звонарева нарушила наши законы и прилетела не из шенгенской зоны. Поэтому мы ее не пустили. WTA скажет: а, ну ок. Турнир подстрахован, как в случае с Джоковичем, мол, мы тут ни причем. История с Пеер была схожая, но там ОАЭ очень глупо поступили, не пустив ее по политическим мотивам. Здесь непонятно какие мотивы, потому что месяц назад Шевченко спокойно сыграл в Польше. В общем, поляки подстрахованы.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Under
Ответ kyckoba
можно, конечно, на самолете. Ключевое - из стран Шенгена.
вообще не гарантия
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Under
Ответ Ничего Смешного
Сделают инструкцию, что в Польшу, Прибалтику и Финляндию со Швецией только из стран ЕС добираться. Я так и не понял можно на самолете из стран ес или нет, я ездил только на авто через Польшу, потому что слышал, что по прилету даже из стран ес разворачивают
то есть по-вашему, если Звонарева приедет в Польшу, никто об этом не узнает?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
VDX00
Ответ Under
то есть это представители турнира, по-вашему, на границе стояли? турнир-то тут при чём?
Не при чем. Просто должен перестать быть турниром wta. И все. И проводите что угодно, кто же вам запрещает
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Under
Ответ VDX00
Не при чем. Просто должен перестать быть турниром wta. И все. И проводите что угодно, кто же вам запрещает
так аргументы какие-то будут?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
murzzzzzilka
Ответ Доминик
Помню скандал, когда Шахар Пеер не пустили в Дубай из-за ее израильского паспорта. Игроки возмущались, турнир едва не отменили. Потом турнир все-таки провели, но оштрафовали на крупную сумму. Как наказали Уимблдон в прошлом году, помнят все. По логике польскую водокачку следует лишить рейтинговых очков и оштрафовать тысяч на 200. Или вообще запретить его проведение, чтобы другим турнирам неповадно было. Паны настолько недалекие, что пример Уимблдона ничему их не научил. Там явно не обошлось без одной доносчицы в кепке, которая стучит на всех, кто носит неправильные логотипы или недостаточно громко кается.
Тоже подумала про эту любительницу странных бантиков на кепке.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
VDX00
Ответ Under
так аргументы какие-то будут?
Все аргументы выше
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Under
Ответ VDX00
Все аргументы выше
короче их нет
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Under
Ответ Jesse Boy
перевод - мы в курсе, делать нифига не будем
так а что они могут сделать?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Jesse Boy
Ответ Under
так а что они могут сделать?
ничего, но кто-то что-то в любом случае от них ждёт. вот они грамотно и сливаются, время такое, просто без слов в стороне остаться не получится.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий