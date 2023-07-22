WTA отреагировала на то, что Звонареву не пустили в Польшу

WTA отреагировала на то, что Веру Звонареву не пустили в Польшу. Она не выступит на турнире в Варшаве, который пройдет на следующей неделе

«WTA осведомлена о ситуации с Верой Звонаревой в Варшаве.

Безопасность и благополучие всех игроков в приоритете для WTA.

Вера покинула Польшу, и в дальнейшем мы изучим этот вопрос вместе с турниром».

Звонареву не пустили в Польшу. МВД страны заявило, что это сделано «по соображениям безопасности»

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе