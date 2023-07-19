Гштаад (ATP). Второй круг. Тим сыграет с Медьедовичем

Теги Swiss Open Gstaad Теннис

Во втором круге турнира в Гштааде Доминик Тим сыграет с Хамадом Медьедовичем.

Сетка турнира здесь.

EFG Swiss Open Gstaad

Гштаад, Швейцария

17 – 23 июля 2023

ATP 250

Призовой фонд – 562 815 евро

Открытые корты, грунт

Второй круг

Доминик Тим (Австрия) Хамад Медьедович (Сербия)
Дата проведения
19 июля, 13.45
Онлайн матча

 

Хауме Муньяр (Испания) Стэн Вавринка (Швейцария)
Дата проведения
20 июля, 03.00
Онлайн матча

 

Роберто Баутиста-Агут (Испания) Педро Качин (Аргентина)
Дата проведения
20 июля, 03.00
Онлайн матча

 

Альберт Рамос (Испания) Лоренцо Сонего (Италия)
Дата проведения
20 июля, 03.00
Онлайн матча

 

Зизу Бергс (Бельгия) Юрий Родионов (Австрия)
7:6|4:6|6:6
Дата проведения
19 июля, 11.40
Онлайн матча

 

Янник Ганфманн (Германия) Даниэль Альтмайер (Германия)
Дата проведения
19 июля, 16.00
Онлайн матча

 

Доминик Штрикер (Швейцария) Миомир Кецманович (Сербия)
Дата проведения
19 июля, 18.30
Онлайн матча

 

Хуан Пабло Варильяс (Перу) Факундо Банис (Аргентина)
Дата проведения
20 июля, 03.00
Онлайн матча

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