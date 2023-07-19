Гштаад (ATP). Второй круг. Тим сыграет с Медьедовичем
Во втором круге турнира в Гштааде Доминик Тим сыграет с Хамадом Медьедовичем.
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EFG Swiss Open Gstaad
Гштаад, Швейцария
17 – 23 июля 2023
ATP 250
Призовой фонд – 562 815 евро
Открытые корты, грунт
Второй круг
- Дата проведения
- 19 июля, 13.45
- Дата проведения
- 20 июля, 03.00
- Дата проведения
- 20 июля, 03.00
- Дата проведения
- 20 июля, 03.00
- Дата проведения
- 19 июля, 11.40
- Дата проведения
- 19 июля, 16.00
- Дата проведения
- 19 июля, 18.30
- Дата проведения
- 20 июля, 03.00
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