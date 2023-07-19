Гштаад (ATP). Второй круг. Тим сыграет с Медьедовичем

Во втором круге турнира в Гштааде Доминик Тим сыграет с Хамадом Медьедовичем.

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EFG Swiss Open Gstaad

Гштаад, Швейцария

17 – 23 июля 2023

ATP 250

Призовой фонд – 562 815 евро

Открытые корты, грунт

Второй круг