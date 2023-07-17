Тим о первой победе в Гштааде: «Чувствую себя здесь как дома. В этих окрестностях, в горах на свежем воздухе»

Доминик Тим прокомментировал победу над Александром Мюллером в первом круге в Гштааде.

Он выиграл 6:1, 7:6(4) и прервал серию из четырех поражений.

«Всегда здорово быть здесь. Уже в среду по приезде я чувствовал себя как дома. В этих окрестностях, в горах на свежем воздухе.

Когда я вышел на корт, на меня нахлынули воспоминания из 2015-го и прошлого года, когда я дошел до полуфинала. Условия здесь хорошо подходят для моей игры, поэтому я рад, что одержал победу», – сказал Тим в интервью на корте.

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