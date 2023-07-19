Изнер прервал 7-матчевую серию поражений

Теги ATP Джон Изнер Hall of Fame Open статистика Теннис

Четырехкратный чемпион турнира ATP в Ньюпорте Джон Изнер во вторник обыграл Алекса Болта 6:4, 2:6, 6:3 и прервал семиматчевую серию поражений.

Последний раз экс-восьмой номер рейтинга ATP выигрывал матч уровня тура в феврале, когда дошел до финала турнира в Далласе. С тех пор он проиграл в первых кругах шести турниров, включая два «Мастерса» и два «Шлема».

Во втором круге Ньюпорта 126-й номер рейтинга ATP сыграет с Корентентом Муте.

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