Ньюпорт (ATP). Андерсон вернется в тур матчем с Диалло, Изнер сыграет с квалифаером, Пол начнет со второго круга

Теги ATP Джон Изнер Кевин Андерсон Адриан Маннарино Hall of Fame Open Маккензи Макдональд Томми Пол Юго Эмбер Теннис

Прошла жеребьевка турнира ATP в Ньюпорте, который пройдет на следующей неделе.

Томми Пол (1), Адриан Маннарино (2), Юго Эмбер (3) и Маккензи Макдональд (4) начнут со второго круга.

Кевин Андерсон (WC) возобновит карьеру матчем против Габриэля Диалло. Джон Изнер сыграет с квалифаером.

Полностью сетка здесь.

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5 комментариев

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Bdv68
Лось-подаван? Я правильно помню?
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Подача от ДжонниБоя
НАконец-то ДжониБОй в деле
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Подача от ДжонниБоя
У Изи хорошая сетка до полуфинала
если там не Кресси-то в Финал надо выходить и брать Домашний Турнир
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