Ньюпорт (ATP). Андерсон вернется в тур матчем с Диалло, Изнер сыграет с квалифаером, Пол начнет со второго круга

Прошла жеребьевка турнира ATP в Ньюпорте, который пройдет на следующей неделе.

Томми Пол (1), Адриан Маннарино (2), Юго Эмбер (3) и Маккензи Макдональд (4) начнут со второго круга.

Кевин Андерсон (WC) возобновит карьеру матчем против Габриэля Диалло. Джон Изнер сыграет с квалифаером.

Полностью сетка здесь.

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