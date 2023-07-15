Ньюпорт (ATP). Андерсон вернется в тур матчем с Диалло, Изнер сыграет с квалифаером, Пол начнет со второго круга
Прошла жеребьевка турнира ATP в Ньюпорте, который пройдет на следующей неделе.
Томми Пол (1), Адриан Маннарино (2), Юго Эмбер (3) и Маккензи Макдональд (4) начнут со второго круга.
Кевин Андерсон (WC) возобновит карьеру матчем против Габриэля Диалло. Джон Изнер сыграет с квалифаером.
Полностью сетка здесь.
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если там не Кресси-то в Финал надо выходить и брать Домашний Турнир