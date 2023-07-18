Диана Шнайдер: «В теннисе трудно доверять людям. Пока я доверяю только родителям и тренерам в колледже»

Диана Шнайдер объяснила, почему для нее было важно тренироваться в университете Северной Каролины и играть за его команду.

«У меня не было и до сих пор нет тренера. У меня нет тренировочной базы, куда я могла бы поехать и потренироваться.

[Тренеры в университете] знали, что я хочу стать профессионалом, и не возражали. Но они сказали, что могут помочь мне улучшить игру и стиль. Мы решили, что посмотрим через год. Если я поднимусь близко к топ-100, то мне разрешат выступать на профессиональном уровне. Если же на какое-то время задержусь в районе 250-го места, то продолжу тренироваться с ними, пока не буду готова.

Мы говорили об этом весь год. Мы все были удивлены моими результатами [в Австралии] и договорились, что я закончу сезон, а летом перейду в профессионалы.

В колледже я сильно прибавила. Я знаю, как играть под давлением в сложные моменты, когда ты не думаешь, а двигаешься на автомате. Я научилась играть более агрессивно, лучше играть с лета, правильно играть в паре и экономить энергию. Над многим я еще работаю, но мне дали много информации, которую я буду использовать в будущем».

Профессиональная карьера Шнайдер началась в мае на «Ролан Гаррос». Она поставила цель закончить год в топ-50, а сейчас хочет найти постоянного тренера.

«Мне нужен человек, который будет видеть мою игру и улучшать мои сильные стороны, а также превращать мои слабости в преимущества. И человек, с которым я почувствую связь: нужно, чтобы ему нравилась я, то, как веду себя на корте и за его пределами, и чтобы я ему доверяла. В теннисе трудно доверять людям. Пока я доверяю только родителям и тренерам в колледже».

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