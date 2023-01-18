Шнайдер о том, что игроки из университетов не получают призовых: «Так было раньше. Сейчас все заработанное – мое»

ответила, правда ли, что она не получает призовых с турниров, поскольку играет за колледж в США.

«Так было раньше, сейчас другие правила. Призовые никто не забирает. Тонкостей не знаю, но точно, что все заработанные призовые – мои».

Также Шнайдер рассказала о проблемах из-за того, что она левша.

«У меня в ложе сидел мальчик, который разминал меня несколько дней, мы его пригласили. Многие девочки не хотят разминаться с левшами, это очень проблемно в туре, оказывается.

Вчера я искала, с кем потренироваться вчера. Девочка – левша, мы записываемся с ней на корт. Потом меня спрашивают, левша ли я, и, получая ответ, говорят: а мы правшу ищем. И таких очень много.

Должна была разминаться с правшой, за 10 минут до начала она узнала, что я левша, и отменила разминку», – приводит слова россиянки корреспондент Sports.ru Максим Янчевский.

Подписывайтесь на авторский телеграм-канал Максима Янчевского