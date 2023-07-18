Полуфиналистка юниорского «Ролан Гаррос» Гурьева: «У Мирры Андреевой нет никакой звездной болезни. Очень прикольно играть с ней в карты, в Уно»

Полуфиналистка юниорского «Ролан Гаррос» Анастасия Гурьева рассказала о дружбе с Миррой Андреевой.

«В этом году играли с Миррой пару в Египте. К сожалению, дошли только до полуфинала, но зато много тренировались вместе. Могу сказать, что мы в дружеских отношениях. Обсуждаем, кто против кого играет, как лучше действовать. Скоро я поеду на турнир в Испанию, где она играла в прошлом году. Он проходит в горах, там специфические условия. Мирра сказала позвонить ей, она все расскажет.

То есть у нее никакой звездной болезни. Абсолютно. Я обожаю ее, она особенный человек в женском туре. Очень позитивная, веселая, эмоциональная. Очень прикольно играть с ней в карты, в Уно. Мирра такая открытая с самого детства. Может кричать, ракетки кидать, но в то же время собранная. Очень интересно следить за ее успехами. Болею, переживаю за нее», – сказала Гурьева в интервью «Спорт-Экспрессу».

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