Полуфиналистка юниорского «Ролан Гаррос» Гурьева: «У Мирры Андреевой нет никакой звездной болезни. Очень прикольно играть с ней в карты, в Уно»

Теги юниоры WTA Мирра Андреева Теннис

Полуфиналистка юниорского «Ролан Гаррос» Анастасия Гурьева рассказала о дружбе с Миррой Андреевой.

«В этом году играли с Миррой пару в Египте. К сожалению, дошли только до полуфинала, но зато много тренировались вместе. Могу сказать, что мы в дружеских отношениях. Обсуждаем, кто против кого играет, как лучше действовать. Скоро я поеду на турнир в Испанию, где она играла в прошлом году. Он проходит в горах, там специфические условия. Мирра сказала позвонить ей, она все расскажет.

То есть у нее никакой звездной болезни. Абсолютно. Я обожаю ее, она особенный человек в женском туре. Очень позитивная, веселая, эмоциональная. Очень прикольно играть с ней в карты, в Уно. Мирра такая открытая с самого детства. Может кричать, ракетки кидать, но в то же время собранная. Очень интересно следить за ее успехами. Болею, переживаю за нее», – сказала Гурьева в интервью «Спорт-Экспрессу».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vale1
Давай тоже подтягивайся за ней во взрослый тур)
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Комиссар Жабер
Ответ tanya_1111
А кто сказал, что у Мирры звездная болезнь?
Диванные эксперты со Sports так говорили
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
tanya_1111
А кто сказал, что у Мирры звездная болезнь?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий