Мирра Андреева об «Уимблдоне»: «Надеюсь, что в следующем году буду в другой раздевалке, уровнем выше, сейчас я все для этого делаю»

Теги Новак Джокович Энди Маррей Уимблдон WTA Мирра Андреева Теннис

Мирра Андреева в интервью на корте рассказала, как ей удается сдерживать эмоции в матчах.

– Я очень много работала над этим с тренерами, с родителями. Мы много разговаривали, и теперь я знаю, как мне легче и лучше контролировать эмоции на корте, всегда оставаться спокойной. Но сегодня, даже если бы я хотела показать какие-то эмоции, честно говоря, я бы не смогла, потому что пыталась отдышаться почти после каждого очка (смеется). Я и так не могла показать никакие эмоции.

– Как ты чувствуешь себя в раздевалке на взрослом «Большом шлеме»? Тебе нравится на «Уимблдоне»?

– Конечно, я наслаждаюсь атмосферой. Здесь просто потрясающе. Ты видишь всех профессиональных игроков. Ты видишь Джоковича. Видишь Маррея (улыбается).

– Я слышала, что он тебе нравится. Ты уже поздоровалась?

– Нет. Я стесняюсь... В общем, атмосфера отличная, и я надеюсь, что в следующем году буду в другой раздевалке, уровнем выше, сейчас я все для этого делаю.

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10 комментариев

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MU<3
Маррей: опять отшучиваться
+21
0
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Михаил Пригода
Маррей бы уже как джентльмен сам подошёл и поздоровался, все таки Сэр Энди
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Tarkovski
Ответ Andrey Shvalbe
Что за раздевалка уровнем выше? Там игроков по разным этажам распределяют? Если речь об уровне комфорта, то в чем он заключается?
Да недавно ж статья была:
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/glaz_naroda/3174219.html?sl=1

16 сеяных на втором этаже, отдельно от других, там роскошь и все такое
+10
-1
+9
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Anush15
Молодец Мирра ! Даешь 1/4 финал . А Потапова только орать и умеет .
Неужели из-за нее потеряли Рыбакину ..
+6
-4
+2
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инок
Поражен стойкостью и хладнокровием молодой девушки. Молодец Мирра, с заслуженной победой!
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Иван Шуткин
Опять Маррей) Влюбилась в дядьку
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Andrey Shvalbe
Что за раздевалка уровнем выше? Там игроков по разным этажам распределяют? Если речь об уровне комфорта, то в чем он заключается?
+1
-1
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