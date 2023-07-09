Мирра Андреева об «Уимблдоне»: «Надеюсь, что в следующем году буду в другой раздевалке, уровнем выше, сейчас я все для этого делаю»

Мирра Андреева в интервью на корте рассказала, как ей удается сдерживать эмоции в матчах.

– Я очень много работала над этим с тренерами, с родителями. Мы много разговаривали, и теперь я знаю, как мне легче и лучше контролировать эмоции на корте, всегда оставаться спокойной. Но сегодня, даже если бы я хотела показать какие-то эмоции, честно говоря, я бы не смогла, потому что пыталась отдышаться почти после каждого очка (смеется). Я и так не могла показать никакие эмоции.

– Как ты чувствуешь себя в раздевалке на взрослом «Большом шлеме»? Тебе нравится на «Уимблдоне»?

– Конечно, я наслаждаюсь атмосферой. Здесь просто потрясающе. Ты видишь всех профессиональных игроков. Ты видишь Джоковича. Видишь Маррея (улыбается).

– Я слышала, что он тебе нравится. Ты уже поздоровалась?

– Нет. Я стесняюсь... В общем, атмосфера отличная, и я надеюсь, что в следующем году буду в другой раздевалке, уровнем выше, сейчас я все для этого делаю.

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