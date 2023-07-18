51-я ракетка мира Имер дисквалифицирован на 18 месяцев за нарушение антидопинговых правил

Теги допинг ATP ITF CAS Микаэль Имер Теннис

Микаэль Имер отстранен от тенниса на полтора года за нарушение антидопинговых правил.

«В январе 2022-го ITF обвинила меня в потенциальном нарушении антидопинговых правил за то, что я пропустил три теста за год во внесоревновательный период. Я оспорил это обвинение во время слушаний, и в июне 2022-го Независимый трибунал меня оправдал. ITF обжаловала это решение несмотря на мнение трех судей трибунала, и CAS удовлетворил их просьбу. 

Вчера я узнал, что Спортивный арбитражный суд отстранил меня от профессионального тенниса на 18 месяцев несмотря на то, что я никогда не употреблял запрещенные вещества и не обвинялся в их употреблении. Будучи уже однажды оправданным и всецело отстаивая то, что я не считаю пропуск третьего теста правонарушением, я нахожу несправедливым возобновление дела и признание меня виновным. Вдобавок ко всему мне трудно понять, почему они сочли отстранение от работы на 18 месяцев справедливым наказанием.

Я понимаю, что эти правила были введены для защиты целостности нашего спорта и что они существуют не просто так. Однако я не считаю, что нарушил эти правила, и моя совесть чиста перед Богом», – написал Имер в твиттере.

На этой неделе швед занимает 51-ю строчку рейтинга ATP.

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19 комментариев

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costa0545
Наших, за это в лёгкую банят и на два года, так что, правило есть правило)))
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S.Graf
Надо было Имеру говорить, что не признал допинг-офицеров, и принял их за грабителей. Спрятался бы в хьюмидоре у себя дома, и оттуда строчил смс-ки, что его притесняют из-за цвета кожи.
Это стопудово работает.
Сэрина Вильямс не даст соврать)
+6
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kyckoba
Вот это понравилось: "Я не считаю пропуск третьего теста правонарушением". Можно продолжить - "я не считаю употребление запрещенных веществ правонарушением" и так далее.
+5
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Комиссар Жабер
А зачем пропустил-то целых 3 теста?
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Leo Bonart
Миша, ты хоть и правильного цвета, но не Серена!
Не Серена, пойми!
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Йенс Мустерманн
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Dmitry Aqf
Наших это кого?
Наверное Медведев, который не стеснялся бегать от допинг-офицеров и спокойно выступать на турнирах с двумя флажками, в чём сам признался чуть ли не на днях.
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Leo Bonart
Ответ Комиссар Жабер
А что там с Халеп, нет еще вердикта, кажется в середине июля обещали
Там судя по всему решается вопрос, как именно будет откупаться неуиноватая
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Комиссар Жабер
Ответ Leo Bonart
Там судя по всему решается вопрос, как именно будет откупаться неуиноватая
Думаю не откупится, это же не Серена Уильямс)
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Leo Bonart
Ответ Комиссар Жабер
Думаю не откупится, это же не Серена Уильямс)
Но есть варианты вроде скрытого бана и тому подобное
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Aryna Lapko
Ответ Stas Salesov
Бедную Халеп все еще держат без вердикта, по всем срокам должны были огласить вчера
Боятся гнева Иван Иваныча, вот и тянут до последнего)
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Комиссар Жабер
А что там с Халеп, нет еще вердикта, кажется в середине июля обещали
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Aryna Lapko
Пред людьми я виновен,
Перед богом я чист.© :)
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Jefri AG
Жалко этого добряка... уверен что это всего лишь недоразумение, но тут ничего не попишешь.
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Dmitry Aqf
Ответ costa0545
Наших, за это в лёгкую банят и на два года, так что, правило есть правило)))
Наших это кого?
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Stas Salesov
Ответ Aryna Lapko
Боятся гнева Иван Иваныча, вот и тянут до последнего)
У нее скоро сгорят последние очки за выигранный канадский Мастерс и она покинет рейтинг. Придется всё начинать с нуля, если выпустят на свободу..
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Stas Salesov
Ответ Jefri AG
Жалко этого добряка... уверен что это всего лишь недоразумение, но тут ничего не попишешь.
Трижды недоразумение))
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