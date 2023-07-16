Демин уступил в финале юниорского «Уимблдона»

Теги Уимблдон ATP Ярослав Демин Теннис

Ярослав Демин уступил Генри Сирлу в финале юниорского «Уимблдона» – 4:6, 4:6. Россиянину и британцу по 17 лет.

Сирл обыграл Демина третий раз за последние шесть недель. Он первый с 1962 года британец, победивший на юниорском «Уимблдоне».

Это выступление на «Уимблдоне» – лучший результат Демина на одиночных «Больших шлемах». До этого его главным успехом в одиночке был четвертьфинал Australian Open-2022.

В паре Демин в этом году выиграл юниорский «Ролан Гаррос».

Наш юниор вышел в финал «Уимблдона» – тренируется в академии Надаля и обыгрывал Рыбакину

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9 комментариев

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ponom4reffa
Ярослав, на взрослом Уимблдоне у Сирла надо брать реванш!
+12
0
+12
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TennisForever
Финал тоже очень хороший результат!
Дальше больше ,пожелаем парнишке успехов дальнейших !
+8
0
+8
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Sawka-promakawka
Трибуны задавили
+5
0
+5
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pegucka7
Два проваленных гейма на своей подаче - и вот результат. У Ярослава были бы шансы, если бы у его соперника отказала подача. Но Генри был хорош сегодня, заслуженная победа.
+3
0
+3
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Наглая Кайса
Ответ Kenny De Schepper
Молодец, Генри. Спасибо
Ну это же не Мыкола
+1
0
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Alex Lamm
Лет-то им по 17 только на бумаге - по факту Демин почти на год старше. При этом британец уже сейчас бычарой выглядит - 193 см и 85 кг, прям интересно во что он к 22 превратится при таких исходных - в Опелку или в Иснера.
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Antonbezb
Юниорский Уимблдон выигрывали Тсенг, Куинси, Мочизуки, Рубин, Пеливо. Кто-нибудь о них что-то слышал потом?
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