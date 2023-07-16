Демин уступил в финале юниорского «Уимблдона»

Ярослав Демин уступил Генри Сирлу в финале юниорского «Уимблдона» – 4:6, 4:6. Россиянину и британцу по 17 лет.

Сирл обыграл Демина третий раз за последние шесть недель. Он первый с 1962 года британец, победивший на юниорском «Уимблдоне».

Это выступление на «Уимблдоне» – лучший результат Демина на одиночных «Больших шлемах». До этого его главным успехом в одиночке был четвертьфинал Australian Open-2022.

В паре Демин в этом году выиграл юниорский «Ролан Гаррос».

Наш юниор вышел в финал «Уимблдона» – тренируется в академии Надаля и обыгрывал Рыбакину

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