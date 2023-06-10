Чемпион юниорского РГ в паре Демин о кумире: «Я много раз тренировался с Надалем. Он очень приветливый, спокойный и сосредоточенный на корте»

Ярослав Демин ответил, кто его кумир и какая его главная мечта.

17-летний россиянин сегодня победил на юниорском «Ролан Гаррос» в паре с 18-летним мексиканцем Родриго Пачеко Мендесом.

«Мой кумир, конечно, Рафа Надаль, потому что я тренируюсь в его академии, и не только поэтому, а потому что я много раз с ним тренировался и много раз видел его лично. Он очень приветливый, спокойный и сосредоточенный на корте. Так что он мне нравится.

Конечно, я мечтаю победить здесь в одиночном мужском разряде. Я надеюсь, что однажды мы выиграем парный мужской турнир, но пока я надеюсь, что и одиночку тоже».

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