Жабер после поражения в финале «Уимблдона»: «Говорить будет очень-очень тяжело – и я буду страшной на фотографиях»

Теги Уимблдон WTA Онс Жабер Маркета Вондроушова Теннис

Онс Жабер выступила с речью после поражения в финале «Уимблдона».

Она уступила Маркете Вондроушовой 4:6, 4:6.

«Говорить будет очень-очень тяжело – и я буду страшной на фотографиях.

Наверное, это самое болезненное поражение в моей карьере (плачет).

Хочу поздравить Маркету и ее команду с потрясающим турниром. Ты потрясающая теннисистка, и я знаю, что у тебя было много травм, так что я очень за тебя рада.

У меня будет очень тяжелый день, но я не сдамся и вернусь сильнее. Для меня это был потрясающий турнир, и я хотела бы довести его до конца.

Хочу сказать спасибо своей команде и обещаю – однажды у нас все получится», – сказала Жабер на церемонии награждения.

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13 комментариев

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Онс, жаль, но что сделать - не справилась с нервами...
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And Justice for All
Не повезло с жеребьёвкой Жабер. Всех сильнейших игроков на травяном покрытии современности в сетку поставили (Соболенко, Рыбакина) + всегда очень неприятная на траве Квитова.
Орги сделали всё, чтобы выиграла Швентек. У неё был бы путь Бенчич - Свитолина - Вондроусова - уставшая после всех рубок Жабер. Но полька настолько уныла на траве, что даже такими подарками не способна воспользоваться.
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Dikki Shelton
Очень обидно за Онс, но можно было ожидать что на финал ее физически и эмоционально может не хватить. Ее игра и победы на этом турнире были великолепны. Особенно 1/4 и 1/2 финала. Можно только пожелать ей стойкости и терпения. Пусть она вернется сюда на следующий год и попробует снова.
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kyckoba
Странный паттерн - в обоих сетах играла плюс-минус нормально до 4х взятых геймов, вела в счёте, а потом её жёстко переклинивало, и все валилось из рук. Прямая дорога к психологу. Должна была брать этот Уим.
+6
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Додик Аксель
Онс перегорела в матче и психологически не справилась с таким давлением. В первом сете до счёта 4:2 всё было нормально, вела игру, а потом провал ...
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Jefri AG
Швентек - 4 финала ТБШ и четыре победы. Жабер - 3 финала ТБШ и три поражения. Думаю всё понятно.
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Mish
Очень обидно за Онс
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Hardy
💔 будет ли ещё такой шанс, пройти Сабаленку и Рыбакину, и этого не хватило...
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Vale1
Будем верить и надеяться)
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justbored
Сегодня очень достойно приняла поражение. В прошлом году было такое откровенное неверие и странноватые шутки о "краже" титула. Ну да в этот раз и хайпа такого не было.
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ДжоНов
не переживай вондра ещё страшнее.
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M a y h e M
Будем честны, Онс) Ты страшная на любых фотографиях))
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tanith
не сдавайся, никогда не сдавайся. Поболеем!
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