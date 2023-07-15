Жабер после поражения в финале «Уимблдона»: «Говорить будет очень-очень тяжело – и я буду страшной на фотографиях»
Онс Жабер выступила с речью после поражения в финале «Уимблдона».
Она уступила Маркете Вондроушовой 4:6, 4:6.
«Говорить будет очень-очень тяжело – и я буду страшной на фотографиях.
Наверное, это самое болезненное поражение в моей карьере (плачет).
Хочу поздравить Маркету и ее команду с потрясающим турниром. Ты потрясающая теннисистка, и я знаю, что у тебя было много травм, так что я очень за тебя рада.
У меня будет очень тяжелый день, но я не сдамся и вернусь сильнее. Для меня это был потрясающий турнир, и я хотела бы довести его до конца.
Хочу сказать спасибо своей команде и обещаю – однажды у нас все получится», – сказала Жабер на церемонии награждения.
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Орги сделали всё, чтобы выиграла Швентек. У неё был бы путь Бенчич - Свитолина - Вондроусова - уставшая после всех рубок Жабер. Но полька настолько уныла на траве, что даже такими подарками не способна воспользоваться.