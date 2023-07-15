Синнер о том, может ли кто-нибудь помешать Джоковичу выиграть «Уимблдон»: «Я не знаю»
Янник Синнер ответил, может ли кто-нибудь помешать Новаку Джокович выиграть «Уимблдон».
Итальянец вчера проиграл Джоковичу 3:6, 4:6, 6:7(4). За титул серб сыграет с Карлосом Алькарасом.
«Увидим в воскресенье. Я не знаю. Это еще зависит от того, в какой ситуации они будут играть.
Конечно, он намного чаще играл в финалах, чем его будущий соперник. И на траве провел больше матчей. Но посмотрим. Это финал, больше давления и всего остального. Но Новак – точно фаворит».
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