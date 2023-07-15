Синнер о том, может ли кто-нибудь помешать Джоковичу выиграть «Уимблдон»: «Я не знаю»

Теги Новак Джокович Уимблдон ATP Янник Синнер Теннис

Янник Синнер ответил, может ли кто-нибудь помешать Новаку Джокович выиграть «Уимблдон».

Итальянец вчера проиграл Джоковичу 3:6, 4:6, 6:7(4). За титул серб сыграет с Карлосом Алькарасом.

«Увидим в воскресенье. Я не знаю. Это еще зависит от того, в какой ситуации они будут играть.

Конечно, он намного чаще играл в финалах, чем его будущий соперник. И на траве провел больше матчей. Но посмотрим. Это финал, больше давления и всего остального. Но Новак – точно фаворит».

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8 комментариев

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Посторонним В
Ответ dedpihto59
А ведь ещё недавно заявлял, что считает себя тем кто сможет остановить Новака на Уимблдоне😀!
Ну сыграл, убедился, что надо подождать, чтобы дед постарел ещё на год. Синнер своего момента ещё дождется
+6
0
+6
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dedpihto59
А ведь ещё недавно заявлял, что считает себя тем кто сможет остановить Новака на Уимблдоне😀!
+4
0
+4
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Назар Игорь
Помешать Новаку может только сам Новак.
+3
0
+3
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Лёля Иванова
Ответ Посторонним В
Ну сыграл, убедился, что надо подождать, чтобы дед постарел ещё на год. Синнер своего момента ещё дождется
Как только Новак закончит играть
+2
0
+2
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Stas Salesov
Интересно поставлен вопрос - есть кто-то еще кроме Карася? Или Мирку и дядю Тони тоже в расчет берут)
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Большой Сэми
Синнер капитан очевидность
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инок
Джокович и Алькарас - нас ждет финал двух сильнейших теннисистов! Желаю победы Новаку. Карлос пусть немного подождёт...
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Большой Сэми
Ответ Назар Игорь
Помешать Новаку может только сам Новак.
Такие комплименты Деннису Новаку еще никто не делал
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