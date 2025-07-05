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Карлос Алькарас: «Джокович – самый умный теннисист в плане игры»

Карлос Алькарас рассказал, что считает Новака Джоковича самым умным игроком.

«Я считаю, что самый умный теннисист в плане игры – Новак Джокович.

Это игрок, который, без сомнения, лучше всех разбирается в теннисе. Благодаря опыту, всему, что он пережил на корте, и тому, сколько матчей он посмотрел за свою карьеру, я считаю, что он знает о теннисе больше всех.

Я много раз разговаривал с Новаком. Смотрел его матчи. Тренировался с ним. Иногда смотрел и на его тренировки. Но мы никогда не говорили о теннисе, о матчах, ничего такого. Если честно, мне больше нравится разговаривать с ним о других вещах, о жизни, а не о теннисе. Просто стараюсь подмечать что-то в его игре, в том, как он тренируется, как действует в матчах.

Но я просто наблюдаю со стороны, не говоря с ним об этом и не спрашивая ничего о теннисе. Просто смотрю его матчи, потому что мне нравится наблюдать, как он играет. Мне нравилось тренироваться с ним, потому что я просто видел, как он двигается, как играет, как тренируется. Мне это нравится. Но о теннисе мы с ним мало говорим».

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Tennis365
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