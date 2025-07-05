Чемпионка «Уимблдона»-2022 Рыбакина вылетела в третьем круге травяного «Шлема»
Елена Рыбакина не смогла пройти во вторую неделю «Уимблдона».
11-я ракетка мира проиграла Кларе Таусон со счетом 6:7(6), 3:6. В первом сете датчанка ушла с двух сетболов.
Для Рыбакиной это худший результат на «Уимблдоне» в карьере. Она никогда не вылетала раньше четвертого круга на травяном «Шлеме».
Таусон, в свою очередь, впервые прошла во вторую неделю «Уимблдона».
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’‘
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