Джокович после победы над Синнером: «Здорово быть частью нового поколения. 36 – это новые 26»

Новак Джокович прокомментировал победу над Янником Синнером в полуфинале «Уимблдона».

Матч закончился со счетом 6:3, 6:4, 7:6(4).

Джоковичу в мае исполнилось 36, Синнеру в августе будет 22.

«Матч обещал быть упорным и напряженным, и так и получилось. Три очень упорных сетах, возможно, счет не отражает то, что происходило на корте. Матч был очень упорный. Третий сет мог закончиться в его пользу, он вел 15:40 при счете 4:5, но пару раз ошибся и позволил мне перевести игру на тай-брейк.

В третьем сете чувствовалось сильное давление, у меня были шансы в начале партии, но он доказал, что он, несомненно, один из лидеров нового поколения и один из лучших игроков в мире. Здорово быть частью нового поколения – мне нравится!

Мы занимаемся индивидуальным спортом. Нужно полагаться на себя и перед выходом на корт набирать максимальную форму: физически, психологически, эмоционально. Я стараюсь не воспринимать возраст как на помеху или фактор, который может решить исход на корте. Наоборот, 36 – это новые 26, отличные ощущения! Я очень мотивирован играть в теннис, который очень люблю.

Этот спорт дал очень многое в жизни мне, моей семье, моей команде. Я бесконечно благодарен и стараюсь быть честным и отплатить этому спорту тем же и играть как можно дольше».

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