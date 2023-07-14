Джокович после победы над Синнером: «Здорово быть частью нового поколения. 36 – это новые 26»

Теги Новак Джокович Уимблдон ATP Янник Синнер Теннис

Новак Джокович прокомментировал победу над Янником Синнером в полуфинале «Уимблдона».

Матч закончился со счетом 6:3, 6:4, 7:6(4).

Джоковичу в мае исполнилось 36, Синнеру в августе будет 22.

«Матч обещал быть упорным и напряженным, и так и получилось. Три очень упорных сетах, возможно, счет не отражает то, что происходило на корте. Матч был очень упорный. Третий сет мог закончиться в его пользу, он вел 15:40 при счете 4:5, но пару раз ошибся и позволил мне перевести игру на тай-брейк.

В третьем сете чувствовалось сильное давление, у меня были шансы в начале партии, но он доказал, что он, несомненно, один из лидеров нового поколения и один из лучших игроков в мире. Здорово быть частью нового поколения – мне нравится!

Мы занимаемся индивидуальным спортом. Нужно полагаться на себя и перед выходом на корт набирать максимальную форму: физически, психологически, эмоционально. Я стараюсь не воспринимать возраст как на помеху или фактор, который может решить исход на корте. Наоборот, 36 – это новые 26, отличные ощущения! Я очень мотивирован играть в теннис, который очень люблю.

Этот спорт дал очень многое в жизни мне, моей семье, моей команде. Я бесконечно благодарен и стараюсь быть честным и отплатить этому спорту тем же и играть как можно дольше».

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16 комментариев

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Rio de Janeiro
К концу карьеры Новак окончательно размоет понятие Биг-3 став единоличным GOAT
+38
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Сергей Сергеев
издевается :-)
+18
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Ничего Смешного
Джокович ещё лет 5 может играть на равных с «молодым» поколением. Некст ген уже состарится)
+16
-1
+15
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Кавабунга Шреддоголовый
Это "новое поколение" Новак драть еще года 3 может спокойно
+12
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sc17
и мне с глютеном заявязать что ли..
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Большой Сэми
Лукавит, Ноле. Это была легкая охота.
+8
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barsuk611
Я не являюсь фаном итальянца ни на йоту, но ставить Янику в упрёк этот матч может не знаю кто. Все три сета были в жёсткой борьбе, играл он агрессивно против может не самого пикового, но очень сфокусированного Новака. Риска для серба в этом матче было имхо на порядок больше, чем с Андреем. Там серб выше и на расслабоне входил в матч весь первый сет, а потом не оставил от Рублёва камня на камне. Сегодня же ему постоянно надо было драться за свою подачу и то что серб способен в решающие моменты находить в себе этот дополнительный мизерный процент усиления, говорит о нём гораздо больше, чем о молодёжи. Сегодня итальянец мне понравился
+6
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Додик Аксель
Последний и трио могикан ещё сражается за шлемы.
+6
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dedpihto59
Почему бы не поглумиться, над теми кого обещал заставить рвать задницы, тем более что всё это рваньё практически бесполезно😀‼️
+5
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mrs Bennet
14 лет разницы между Джоковичем и Синнером(с Алькарасом еще больше), это просто нереальная цифра. А Федерера, который старше Новака на какие то 6 лет, а Рафы всего на 5, называли Атец и все проигрыши списывали на возраст. Да уж..
+6
-2
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Боримир
Аjде, Новак.

Впереди самый сложный соперник на пути
+4
0
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S.Graf
xex)))) 36 - это те же 26 + несколько месяцев
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altitus
Ответ Gestor_36
Столько жрать фармы, не удивительно
Вот и бросай жрать фарму!
+1
-1
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