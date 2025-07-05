Бусас Манейро впервые вышла во вторую неделю «Уимблдона»
Джессика Бусас Манейро прошла в четвертый круг «Уимблдона».
22-летняя испанка обыграла Даяну Ястремскую – 6:1, 2:6, 6:3.
Бусас Манейро первый раз вышла в четвертый раунд «Уимблдона». В прошлом году она смогла добраться до третьего круга. Для Джессики это 7-я победа в карьере на травяном «Шлеме».
Дальше Бусас Манейро сыграет с Людмилой Самсоновой.
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’‘
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