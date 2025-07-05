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Самсонова вышла во вторую неделю «Уимблдона» второй раз в карьере

Людмила Самсонова вышла в четвертый круг «Уимблдона».

Россиянка победила Дарью Касаткина со счетом 6:2, 6:3.

Самсонова пятый раз в карьере сыграет на второй неделе «Большого шлема». На «Уимблдоне» она играет четвертый раз, ее лучший результат – четвертый круг в 2021-м. В целом россиянка никогда не проходила на «Шлеме» дальше четвертого круга.

Дальше Самсонова встретится с Даяной Ястремской или Джессикой Бусас Манейро.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
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