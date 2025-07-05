Коболли первый раз прошел в четвертый круг турнира «Большого шлема»
Флавио Коболли вышел в четвертый раунд «Уимблдона».
24-я ракетка мира обыграл Якуба Меньшика со счетом 6:2, 6:4, 6:2.
Флавио впервые вышел во вторую неделю турнира «Большого шлема». Ранее он трижды вылетал в третьем раунде.
Итальянец одержал 23-ю победу в 2025 году и в четвертый раз обыграл теннисиста из топ-20 в этом сезоне.
Дальше Коболли сыграет с победителем пары Марин Чилич – Хауме Муньяр.
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’‘
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