Уимблдон. 6 июля. Павлюченкова и Хачанов сыграют первым запуском, Соболенко – вторым, Рублев и Алькарас – последним

На «Уимблдоне» стало известно расписание седьмого дня, 6 июля.

Матчи на Центральном корте начнутся в 15:30 по московскому времени, на Корте №1 – в 15:00, на Корте №2 – в 13:00.

На Центральном корте план такой:

● Сонай Картал – Анастасия Павлюченкова ;

● Элиза Мертенс – Арина Соболенко (1);

● Андрей Рублев (14) – Карлос Алькарас (2).

На Корте №1 сыграют в следующем порядке:

● Тэйлор Фриц (5) – Джордан Томпсон;

● Николас Харри – Кэмерон Норри (17);

● Линда Носкова (30) – Аманда Анисимова (13).

На Корте №2 порядок такой:

● Карен Хачанов (17) – Камил Майхржак;

● Солана Сьерра – Лаура Зигемунд (не ранее 14:30).

Расписание также можно посмотреть здесь .