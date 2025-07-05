Уимблдон. 6 июля. Павлюченкова и Хачанов сыграют первым запуском, Соболенко – вторым, Рублев и Алькарас – последним
На «Уимблдоне» стало известно расписание седьмого дня, 6 июля.
Матчи на Центральном корте начнутся в 15:30 по московскому времени, на Корте №1 – в 15:00, на Корте №2 – в 13:00.
На Центральном корте план такой:
● Сонай Картал – Анастасия Павлюченкова;
● Элиза Мертенс – Арина Соболенко (1);
● Андрей Рублев (14) – Карлос Алькарас (2).
На Корте №1 сыграют в следующем порядке:
● Тэйлор Фриц (5) – Джордан Томпсон;
● Николас Харри – Кэмерон Норри (17);
● Линда Носкова (30) – Аманда Анисимова (13).
На Корте №2 порядок такой:
● Карен Хачанов (17) – Камил Майхржак;
● Солана Сьерра – Лаура Зигемунд (не ранее 14:30).
Расписание также можно посмотреть здесь.
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: официальный сайт «Уимблдона»
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