Горан Иванишевич: «Никто не может приблизиться к Синнеру, Алькарасу и Джоковичу – сейчас им принадлежит тур»

– Вы сказали, что если Стефанос Циципас вернется в форму, то он будет идти сразу после Янника Синнера, Карлоса Алькараса и Новака Джоковича.

– Да. Но, честно говоря, к ним никто не может приблизиться – сейчас им принадлежит тур. Двое из них на 15 лет моложе Новака, и только Новак может с ними все еще побороться или победить. Потом уже идут все остальные...

Я уверен, что Стефанос – игрок топ-10. Он играл в двух финалах «Большого шлема», у него есть титулы «Мастерсов», итогового турнира. Он отличный игрок! Вопрос только в том, насколько он этого хочет. Я верю, что он может быть между пятой и десятой строчкой. Но если он продолжит в том же духе, что и сейчас, то шансов нет.

– Как вы считаете, может ли кто-то подойти ближе к Алькарасу и Синнеру и бросить им вызов?

– На турнирах поменьше – может быть, на «Больших шлемах» – нет. Я не вижу никого, кто мог бы это делать – разве что если они побьют их накануне (смеется). Я не вижу вариантов, как они могут это сделать. Посмотрите на финал Australian Open – там играл Александр Зверев , третья ракетка мира, феноменальный игрок. А финал был просто шуткой, у Саши не было ни одного шанса. А в финале «Ролан Гаррос » [между Синнером и Алькарасом] теннис был просто с другой планеты.

Единственный, кто еще может вклиниться между ними – это Новак. Может, я сейчас говорю на эмоциях, но он все еще претендует на титул.