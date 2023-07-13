Вондроушова стала первой несеяной финалисткой «Уимблдона» в Открытой эре
Маркета Вондроушова вышла в финал «Уимблдона», обыграв Элину Свитолину – 6:3, 6:3.
Чешка – 42-я ракетка мира и не попала в посев. Она стала первой несеяной финалисткой «Уимблдона» в Открытой эре (после 1968 года).
До 2001 года на «Уимблдоне» сеяли только 16 игроков, а не 32, как сейчас.
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Нормальный рекорд, необычный.
Хотя ,для Элины выход в полуфинал БШ после рождения ребенка ,это очень хороший результат .