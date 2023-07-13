Вондроушова стала первой несеяной финалисткой «Уимблдона» в Открытой эре

Теги Уимблдон WTA Маркета Вондроушова Теннис

Маркета Вондроушова вышла в финал «Уимблдона», обыграв Элину Свитолину – 6:3, 6:3.

Чешка – 42-я ракетка мира и не попала в посев. Она стала первой несеяной финалисткой «Уимблдона» в Открытой эре (после 1968 года).

До 2001 года на «Уимблдоне» сеяли только 16 игроков, а не 32, как сейчас.

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11 комментариев

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Ебздрогыч
Иногда кажется, что в женском теннисе если взять зрительницу более-менее спортивного телосложения и отправить на корт, то минимум до 1/4 она спокойно дойдет
+24
-10
+14
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Великий Алонсо
Могли бы и указать, что Вондроушова уже была 14 ракеткой не так давно и была в финале ТБШ. Так что этот рекорд в кавычках
+14
-2
+12
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Andrej Trubacs
Горан Иванишевич в 2001 вообще выйграл Уимб с вайлд карда, так что не только в женском туре такое бывает..
+9
-1
+8
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Sincere
Ответ Ебздрогыч
Иногда кажется, что в женском теннисе если взять зрительницу более-менее спортивного телосложения и отправить на корт, то минимум до 1/4 она спокойно дойдет
Смешно написано, но только чешка не ноунейм - уже со вторым финалом тбш и медалью ОИ)
+6
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Великий Алонсо
Ответ encaro_one
Как будто травмированные игроки ранее не теряли рейтинг или сильные игроки не возвращались в спорт после родов. Нормальный рекорд, необычный.
Ничего необычного в этом нет. У неё была травма, из-за этого скатилась в рейтинге, сейчас она здорова и тем более молодая, восстановилась без проблем. Это не случай как у Карацева, например .
+6
-1
+5
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Arti22
А я говорил, что лёгкий финал для Вондроушовой, а меня заминусовали. В разных весовых категориях сейчас они, чтоб у Элины шанс был
+5
-2
+3
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encaro_one
Ответ Великий Алонсо
Могли бы и указать, что Вондроушова уже была 14 ракеткой не так давно и была в финале ТБШ. Так что этот рекорд в кавычках
Как будто травмированные игроки ранее не теряли рейтинг или сильные игроки не возвращались в спорт после родов.
Нормальный рекорд, необычный.
+3
-1
+2
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Олег Усов
Почему этот комментарий отображается именно так?
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маркета обоих мужиков из второго полуфинала в финале вынесет-)
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TennisForever
Маркета даже не заметила.
Хотя ,для Элины выход в полуфинал БШ после рождения ребенка ,это очень хороший результат .
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Йенс Мустерманн
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Великий Алонсо
Могли бы и указать, что Вондроушова уже была 14 ракеткой не так давно и была в финале ТБШ. Так что этот рекорд в кавычках
4 года назад была в финале, а для спорта это очень большой промежуток времени. К тому же на другом покрытии, на грунте, играла тогда.
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