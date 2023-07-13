Вондроушова стала первой несеяной финалисткой «Уимблдона» в Открытой эре

вышла в финал «Уимблдона», обыграв – 6:3, 6:3.

Чешка – 42-я ракетка мира и не попала в посев. Она стала первой несеяной финалисткой « » в Открытой эре (после 1968 года).

До 2001 года на «Уимблдоне» сеяли только 16 игроков, а не 32, как сейчас.

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