Жабер о том, почему в теннисе важно быть терпеливой: «Ты ждешь, когда выиграешь первый «Большой шлем»

Онс Жабер высказалась о важности терпения в теннисе.

– Вы упомянули, что работаете над умением сохранять терпение. Как вам удается стать более терпеливой? Почему это может быть полезно тем, кто пытается выиграть первый «Большой шлем»?

– Ты ждешь, когда выиграешь первый «Большой шлем», поэтому нужно быть терпеливой. Это во-первых (улыбается).

Во-вторых, в этих матчах я во многом учусь, как оставаться в игре. Мне кажется, что для меня лучшая проверка – это оставаться в игре, принимать тот факт, что, например, когда ты играешь с Ариной или Еленой, даже если ты ведешь 0:40, она может подать три эйса. Что ты можешь с этим поделать? Ничего.

Я стараюсь быть терпеливой, ждать момента, когда смогу показать свою игру. В принципе, именно это и произошло сегодня в шестом гейме [против Соболенко]. Я не очень хорошо принимала. Я старалась возвращать мяч в корт. В тот момент все получилось.

И команда всегда мне советует: «Будь терпеливой, не волнуйся, все будет, все придет».

В принципе, так иногда и бывает в теннисе.

Боролась с лишним весом и талантом больше 10 лет – а теперь Онс Жабер на обложке Vogue и во 2-м финале «Уимблдона» подряд

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе