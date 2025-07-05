Соболенко о Радукану: «Уверена, она обязательно вернется в топ»

Арина Соболенко прокомментировала результаты Эммы Радукану.

Первая ракетка мира победила ее в третьем круге «Уимблдона» со счетом 7:6(6), 6:4.

– Вы сказали, что Эмма может вернуться в топ-10. Как думаете, каким будет ее прогресс в ближайшие месяцы?

– Я не могу ничего предсказать, но я уверена, что, может быть, не в ближайшие месяцы, а чуть позже, но она обязательно вернется в топ. Она сражается, она играет намного лучше. Она стала стабильнее. И я вижу, что она в порядке с ментальной точки зрения. Это очень важно. Так что я уверена, что она движется в этом направлении, – заявила Соболенко на пресс-конференции.

Наивысший рейтинг Радукану – десятая строчка. Сейчас она 40-я ракетка мира.