Норри в ответ на вопрос, встречается ли он с Радукану: «Нет»

Кэмерон Норри ответил на вопрос, встречается ли он с Эммой Радукану.

– Помимо того, что все здесь обожают теннис, ходят слухи о том, с кем встречается Эмма Радукану. Могу я спросить – это вы? Можем ли мы разобраться с этим вопросом?

– Простите?

– Я пытаюсь выяснить, с кем состоит в отношениях Эмма Радукану… Похоже, это обсуждает вся мужская одиночная сетка. Я хотел узнать, встречаетесь ли вы с ней?

– Нет, не встречаюсь. Вы можете спросить у нее, – сказал Норри на пресс-конференции.