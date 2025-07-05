Норри в ответ на вопрос, встречается ли он с Радукану: «Нет»
Кэмерон Норри ответил на вопрос, встречается ли он с Эммой Радукану.
– Помимо того, что все здесь обожают теннис, ходят слухи о том, с кем встречается Эмма Радукану. Могу я спросить – это вы? Можем ли мы разобраться с этим вопросом?
– Простите?
– Я пытаюсь выяснить, с кем состоит в отношениях Эмма Радукану… Похоже, это обсуждает вся мужская одиночная сетка. Я хотел узнать, встречаетесь ли вы с ней?
– Нет, не встречаюсь. Вы можете спросить у нее, – сказал Норри на пресс-конференции.
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости