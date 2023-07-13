Онс Жабер: «Соболенко кричала за нас обеих, наверное. Я даже не могла с ней кричать»

Онс Жабер рассказала, как справлялась с психологическим давлением в полуфинале «Уимблдона».

Она обыграла Арину Соболенко – 6:7(5), 6:4, 6:3.

– Арина очень громко кричала и била очень сильно. А то, как вы справлялись, мы не поняли.

– Она кричала за нас обеих, наверное (смеется). Я даже не могла с ней кричать. Было тяжело.

Это фишка матчей с Ариной. Она на месте. Она никуда не денется. У меня был матчбол на ее подаче, трибуны были за меня. И я такая: «Пожалуйста, не кричите, она разозлится и подаст эйс». Так и вышло. Она так разозлилась, что подала эйс.

Я старалась сохранять спокойствие. Я много злилась, потому что было трудно смириться с ее хорошей подачей. Но я оставалась в матче и вот так справлялась.

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