Жабер о финале «Уимблдона» против Вондроушовой: «Я ей уже дважды проиграла в этом году. Так что опять буду брать реванш»
Онс Жабер прокомментировала выход в финал «Уимблдона» .
Она отыгралась в матче с Ариной Соболенко – 6:7(5), 6:4, 6:3.
«Спасибо болельщикам, которые удержали меня в игре. Было очень сложно принимать ее подачи, отбивать ее удары. Спасибо вам, что поддерживали и верили в меня.
Я много работаю с тренером по психологии, и это мне очень помогает. Может быть, я потом книгу об этом напишу. Очень горжусь собой – потому что старая я, возможно, уже проиграла бы и ехала домой.
Но сейчас я учусь превращать плохую энергию в хорошую. Гнев после первого сета – в сосредоточенность. Некоторые вещи я не могу контролировать. Она может подать эйс на брейк-пойнте, иногда это бесит. Но я научилась это принимать.
И я рада, что нашла в себе силы выиграть этот матч – и, может быть, этот турнир».
В финале Жабер сыграет с Маркетой Вондроушовой.
«Маркета – отличная теннисистка. Я ей уже дважды проиграла в этом году. Так что опять буду брать реванш.
Это работает».
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если жабер старая, то базаренка как ? мумия ?