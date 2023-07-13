Жабер о финале «Уимблдона» против Вондроушовой: «Я ей уже дважды проиграла в этом году. Так что опять буду брать реванш»

Онс Жабер прокомментировала выход в финал «Уимблдона» .

Она отыгралась в матче с Ариной Соболенко – 6:7(5), 6:4, 6:3.

«Спасибо болельщикам, которые удержали меня в игре. Было очень сложно принимать ее подачи, отбивать ее удары. Спасибо вам, что поддерживали и верили в меня.

Я много работаю с тренером по психологии, и это мне очень помогает. Может быть, я потом книгу об этом напишу. Очень горжусь собой – потому что старая я, возможно, уже проиграла бы и ехала домой.

Но сейчас я учусь превращать плохую энергию в хорошую. Гнев после первого сета – в сосредоточенность. Некоторые вещи я не могу контролировать. Она может подать эйс на брейк-пойнте, иногда это бесит. Но я научилась это принимать.

И я рада, что нашла в себе силы выиграть этот матч – и, может быть, этот турнир».

В финале Жабер сыграет с Маркетой Вондроушовой.

«Маркета – отличная теннисистка. Я ей уже дважды проиграла в этом году. Так что опять буду брать реванш.

Это работает».

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