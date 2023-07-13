Жабер о финале «Уимблдона» против Вондроушовой: «Я ей уже дважды проиграла в этом году. Так что опять буду брать реванш»

Теги Уимблдон WTA Онс Жабер Маркета Вондроушова Арина Соболенко Теннис

Онс Жабер прокомментировала выход в финал «Уимблдона» .

Она отыгралась в матче с Ариной Соболенко – 6:7(5), 6:4, 6:3.

«Спасибо болельщикам, которые удержали меня в игре. Было очень сложно принимать ее подачи, отбивать ее удары. Спасибо вам, что поддерживали и верили в меня.

Я много работаю с тренером по психологии, и это мне очень помогает. Может быть, я потом книгу об этом напишу. Очень горжусь собой – потому что старая я, возможно, уже проиграла бы и ехала домой.

Но сейчас я учусь превращать плохую энергию в хорошую. Гнев после первого сета – в сосредоточенность. Некоторые вещи я не могу контролировать. Она может подать эйс на брейк-пойнте, иногда это бесит. Но я научилась это принимать.

И я рада, что нашла в себе силы выиграть этот матч – и, может быть, этот турнир».

В финале Жабер сыграет с Маркетой Вондроушовой.

«Маркета – отличная теннисистка. Я ей уже дважды проиграла в этом году. Так что опять буду брать реванш.

Это работает».

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21 комментарий

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Czarn
Жабер невероятная! 😃 С победой! Удачи в финале!😃
+9
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+9
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ivan 07
Шутить тоже умеет.
+9
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+9
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Vale1
Онс - молодец, не расклеилась окончательно во втором сете и собралась, а вот Арина снова упустила свой шанс на финал, как и на РГ, пусть и не так эпично, а также возможность стать наконец первой ракеткой мира. Видно, еще не время для этого... Посмотрим, настанет ли оно вообще и сделает ли Арина выводы из этих полуфиналов "Шлемов". А Жабер поздравляю и желаю ей удачи в финале)
+8
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+8
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Verunchik
Онс, исполнял свою мечту! Когда, если не сейчас.
+4
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+4
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инок
В финале Жабер желаю победы! Отлично играла. Арина сегодня разочаровала.
+3
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Сергей Попов
Каждый год-новые победительницы "ТБШ". Наверное в следующем году уже и до Гауфф дело дойдёт. Или Гарсии с Пегулой. Но надеюсь таки кто нибудь из наших наконец-то разразится. Александрова, Касаткина. Ну или Мирра, если гражданство не сменит. Будет 10-ь лет с момента последней победы в женском турнире большого шлема с участием России. Ролан Гаррос-2014-Шарапова.
+3
-1
+2
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goodloser
Ответ Генадий Адамов
Представляю, как трудно играть, когда весь стадион поддерживает Жабер
Некоторым, наоборот, нравится. Держит в тонусе.
+1
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Сергей Попов
Ответ Nikola Shell
Из этого списка который вы написали может быть Пегула. Гауфф точно нет как и остальные ( если вы именно про Уимблдон )
А Гауфф шлем возьмёт точно. Где нибудь её физика переломит других спортсменок. Как и Слоун Стивенс смогла в 2017. Тем более Гауфф и 20 нету Другое дело, что будет ли потом ещё победы. Но в разряд одношлемниц, минимум, она войдет наверняка.
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Сергей Попов
Ответ Nikola Shell
Из этого списка который вы написали может быть Пегула. Гауфф точно нет как и остальные ( если вы именно про Уимблдон )
Я про все турниры Большого шлема.
+1
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Dikki Shelton
Преодолев такой сложный путь до финала было бы очень обидно снова упустить титул .Пусть в этот раз у вас все получится Онс. Вы этого заслуживаете 👍
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Hardy
была бы красивая история, надо брать титул)
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Генадий Адамов
Представляю, как трудно играть, когда весь стадион поддерживает Жабер
+1
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Додик Аксель
Хороший повод и мотивация взять реванш у соперницы в финале ТБШ. Удачи Онс !
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Мустафа Моисеич Дупло
У Жабер последние три матча с долбилками были. Надо успеть к финалу перестроиться на несколько другой теннис.
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dimon 2.0
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"...потому что старая я, возможно, уже проиграла бы и ехала домой..."

если жабер старая, то базаренка как ? мумия ?
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armmaster
За Онс Жабер! Импонирует
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AFP1
Не понимаю как Касатик может победить на БШ даже в таком туре одношлемниц...
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Nikola Shell
Ответ Сергей Попов
Каждый год-новые победительницы "ТБШ". Наверное в следующем году уже и до Гауфф дело дойдёт. Или Гарсии с Пегулой. Но надеюсь таки кто нибудь из наших наконец-то разразится. Александрова, Касаткина. Ну или Мирра, если гражданство не сменит. Будет 10-ь лет с момента последней победы в женском турнире большого шлема с участием России. Ролан Гаррос-2014-Шарапова.
Из этого списка который вы написали может быть Пегула. Гауфф точно нет как и остальные ( если вы именно про Уимблдон )
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vitcold
Ответ Сергей Попов
Каждый год-новые победительницы "ТБШ". Наверное в следующем году уже и до Гауфф дело дойдёт. Или Гарсии с Пегулой. Но надеюсь таки кто нибудь из наших наконец-то разразится. Александрова, Касаткина. Ну или Мирра, если гражданство не сменит. Будет 10-ь лет с момента последней победы в женском турнире большого шлема с участием России. Ролан Гаррос-2014-Шарапова.
Да какие Александрова, Касаткина, может Мирра, лет через пять)
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