Соболенко об атмосфере на матче с Радукану: «Было очень громко. Каждый раз, когда вы ее поддерживали, я говорила себе: «Притворись, что болеют за тебя»

Арина Соболенко прокомментировала атмосферу на матче с Эммой Радукану.

Она обыграла Эмму Радукану со счетом 7:6(6), 6:4.

«Вау, какая атмосфера! Уши до сих пор болят. Было очень громко. Каждый раз, когда вы ее [Радукану] поддерживали, я говорила себе: «Притворись, что болеют за тебя» (смеется).

Она показала невероятный теннис. Она очень сильно меня напрягла, чтобы я добилась этой победы. Я боролась за каждый мяч, как сумасшедшая. Рада видеть, что она здорова и возвращается в форму. Уверена, она вернется в топ-10», – сказала Соболенко в интервью на корте.