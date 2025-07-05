Соболенко об атмосфере на матче с Радукану: «Было очень громко. Каждый раз, когда вы ее поддерживали, я говорила себе: «Притворись, что болеют за тебя»
Арина Соболенко прокомментировала атмосферу на матче с Эммой Радукану.
Она обыграла Эмму Радукану со счетом 7:6(6), 6:4.
«Вау, какая атмосфера! Уши до сих пор болят. Было очень громко. Каждый раз, когда вы ее [Радукану] поддерживали, я говорила себе: «Притворись, что болеют за тебя» (смеется).
Она показала невероятный теннис. Она очень сильно меня напрягла, чтобы я добилась этой победы. Я боролась за каждый мяч, как сумасшедшая. Рада видеть, что она здорова и возвращается в форму. Уверена, она вернется в топ-10», – сказала Соболенко в интервью на корте.
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’‘
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