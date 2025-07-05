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Радукану после поражения от Соболенко в 3-м круге «Уимблдона»: «Раньше мне казалось, что между мной и топ-игроками пропасть. Но этот матч придает мне уверенности»

Эмма Радукану прокомментировала поражение от Арины Соболенко на «Уимблдоне».

Британка проиграла в третьем круге со счетом 6:7(6), 4:6.

– Такое поражение тяжело принять. В то же время я играла с Ариной, первой ракеткой мира, чемпионкой. И я должна гордиться тем, как выкладывалась сегодня.

– Вы говорили, что хотите сократить отставание от топ-игроков. Даже несмотря на поражение, такой матч показывает, что вы на верном пути?

– Да. Это вселяет уверенность. Раньше проблема была в том, что мне казалось, что между мной и топ-игроками пропасть. Но матч, в котором у меня были шансы в обоих сетах, придает мне уверенности. Хотя сейчас очень тяжело принять [поражение].

– Вы посмотрите потом матч в записи на телефоне? Наверное, вам сегодня будет сложно уснуть? Как будет проходить принятие?

– Первое, что я сделала – съела Кит-Кат в раздевалке. Думаю, будет сложно уснуть, или я буду настолько уставшей, что просто вырублюсь.

Мне понадобится несколько дней, чтобы все переварить. Но это сильно мотивирует. И, возможно, это даже хорошо, что я уже думаю: «Ладно, хочу скорее вернуться к работе». Потому что я уже близко, но есть еще много вещей, которые хочу делать лучше. Я хочу прибавить, чтобы моя игра стала увереннее и в важные моменты я могла больше на себя опираться. Но, конечно, когда-то я пересмотрю этот матч, – рассказала британка на пресс-конференции.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
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