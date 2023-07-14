Арина Соболенко: «Сделаю все возможное, чтобы закончить этот год первой ракеткой мира»

Арина Соболенко ответила, думала ли в полуфинале «Уимблдона» о возможности стать №1.

Она проиграла Онс Жабер – 7:6(5), 4:6, 3:6. Ига Швентек останется первой.

«Не скажу, что об этом думала. Для меня важнее, какой ты заканчиваешь год, а не то, что в течение года ты становишься первой, второй, поднимаешься, опять опускаешься.

Для меня важнее конец года. Я продолжу работать и сделаю все возможное, чтобы закончить этот год первой ракеткой мира».

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