Арина Соболенко: «Сделаю все возможное, чтобы закончить этот год первой ракеткой мира»

Теги рейтинги Уимблдон WTA Арина Соболенко Теннис

Арина Соболенко ответила, думала ли в полуфинале «Уимблдона» о возможности стать №1.

Она проиграла Онс Жабер – 7:6(5), 4:6, 3:6. Ига Швентек останется первой.

«Не скажу, что об этом думала. Для меня важнее, какой ты заканчиваешь год, а не то, что в течение года ты становишься первой, второй, поднимаешься, опять опускаешься.

Для меня важнее конец года. Я продолжу работать и сделаю все возможное, чтобы закончить этот год первой ракеткой мира».

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5 комментариев

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Jefri AG
Запомнил эти слова Соболенко на тот случай если она вдруг станет первой на какое-то время, но год всё равно закончит второй)
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Stas Salesov
Не закончишь. Наслаждайся своим шальным АО и не лезь на рожон. В августе к нам еще подтянется Возняцки для поддержки)
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Savardus
Настрой хороший, но будет не просто, всё-таки на харде в конце прошлого сезона Швентек выиграла Шлем и турнир в Сан-Диего, а так же дошла до финала в Остраве
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Aryna Lapko
Ответ Stas Salesov
Не закончишь. Наслаждайся своим шальным АО и не лезь на рожон. В августе к нам еще подтянется Возняцки для поддержки)
Возня тоже лукашистка)) ей Лука кортик дарил)) даже как-то странно, что ты ей это простил))
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