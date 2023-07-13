Соболенко после вылета с «Уимблдона»: «Не могу жаловаться на результаты в этом году. Но чем больше у тебя есть, тем большего ты хочешь»

Теги Уимблдон WTA Онс Жабер Арина Соболенко Теннис

Арина Соболенко прокомментировала вылет с «Уимблдона».

Она проиграла Онс Жабер в полуфинале – 7:6(5), 4:6, 3:6.

«Это один из лучших сезонов в моей жизни. Я не могу жаловаться на результаты в этом году. Но чем больше у тебя есть, тем большего ты хочешь. После таких матчей сложно восстанавливаться.

В целом сегодня я не показал лучший теннис. Сложилась комбинация: немного нервов, ей немного везло. Она играла не то чтобы быстро, но низко и иногда я не ожидала таких ударов в линии. Она невероятно играла.

В ключевые моменты ей чуть больше везло, а я играла не так, как должна была играть. Тяжелый матч».

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6 комментариев

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dimon 2.0
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наслаждайся окном возможностей, трансик ! пока старые топы посваливали, а новые не доросли. оч надеюсь что это окно закроется. скоро.
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Леген Дарно
Иди поешь
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Aryna Lapko
В целом сегодня я не показал лучший теннис...___________Чего, прямо так и сказала/сказал?))
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Рус Киссенжер
есть другая поговорка:"жадность фраера погубит".
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Dikki Shelton
Хороший был матч Арина. Пусть так будет всегда😊
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Under
Ответ Рус Киссенжер
есть другая поговорка:"жадность фраера погубит".
к чему она тут?
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