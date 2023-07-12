Рыбакина о поражении от Жабер: «По сравнению с прошлым годом, она лучше принимала решения. Но у меня все равно были шансы»

Елена Рыбакина прокомментировала поражение от Онс Жабер в четвертьфинале «Уимблдона».

Прошлогодняя чемпионка уступила 7:6(5), 4:6, 1:6.

– Очень жаль. Матч получился тяжелым, но я все равно думаю, что для меня это были хорошие две недели.

– Повлияло ли на вас то, что сегодня болельщики больше поддерживали Онс?

– Не очень. Я особо не зацикливалась на трибунах. Конечно, знала с прошлого года, что Онс будут больше поддерживать. Это не изменило мое настроение или настрой на матч.

– Онс много говорила о том, как поменяла свой план и тактику на эту игру. Вас удивила ее агрессивная игра? Она была совсем другой, чем в прошлом году.

– По сравнению с прошлым годом, она лучше принимала решения. У меня и в этот раз тоже было много шансов, особенно во втором сете. Но подача была не так хороша. Не видела статистику, но обычно это мое оружие, и сегодня оно не очень хорошо работало.

Но она сегодня точно играла хорошо, особенно в важные моменты, это и определило результат.

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