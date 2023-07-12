Жабер о победе над Рыбакиной: «Я бы хотела поменять этот матч на прошлогодний финал»
Онс Жабер прокомментировала победу над Еленой Рыбакиной в четвертьфинале «Уимблдона».
Она выиграла 6:7(5), 6:4, 6:1.
«Я бы хотела поменять этот матч на прошлогодний финал (смеется).
Я очень довольна выступлением. Было очень эмоционально, против соперниц с такой хорошей подачей игра вызывает очень много разочарования. Но я рада, что покричала, позлилась и успокаивалась, сосредотачивалась.
Надеюсь, я смогу еще несколько матчей так справляться с эмоциями.
После первого сета я кричала на тренера: «Ты же мне говорил так играть! И смотри, что получилось». Но мне удавалось вернуться в нужное состояние и верить, что план подходящий».
В полуфинале Жабер сыграет с Ариной Соболенко.
«Я видела, что она очень быстро выиграла. Это меня не очень радует.
Она невероятная теннисистка, бьет очень быстро. Так что будет очень тяжело. В этом году она играет потрясающе.
Но я продолжу верить в себя и надеюсь, что болельщики будут со мной», – сказала Жабер в интервью на корте.
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Там и атака против защиты, и политика, и большие очки и деньги на кону.
Жабер в финале такой интерес не вызовет.