Жабер о победе над Рыбакиной: «Я бы хотела поменять этот матч на прошлогодний финал»

Онс Жабер прокомментировала победу над Еленой Рыбакиной в четвертьфинале «Уимблдона».

Она выиграла 6:7(5), 6:4, 6:1.

«Я бы хотела поменять этот матч на прошлогодний финал (смеется).

Я очень довольна выступлением. Было очень эмоционально, против соперниц с такой хорошей подачей игра вызывает очень много разочарования. Но я рада, что покричала, позлилась и успокаивалась, сосредотачивалась.

Надеюсь, я смогу еще несколько матчей так справляться с эмоциями.

После первого сета я кричала на тренера: «Ты же мне говорил так играть! И смотри, что получилось». Но мне удавалось вернуться в нужное состояние и верить, что план подходящий».

В полуфинале Жабер сыграет с Ариной Соболенко.

«Я видела, что она очень быстро выиграла. Это меня не очень радует.

Она невероятная теннисистка, бьет очень быстро. Так что будет очень тяжело. В этом году она играет потрясающе.

Но я продолжу верить в себя и надеюсь, что болельщики будут со мной», – сказала Жабер в интервью на корте.

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