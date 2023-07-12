Жабер о победе над Рыбакиной: «Я бы хотела поменять этот матч на прошлогодний финал»

Теги Уимблдон WTA Онс Жабер Елена Рыбакина Теннис

Онс Жабер прокомментировала победу над Еленой Рыбакиной в четвертьфинале «Уимблдона».

Она выиграла 6:7(5), 6:4, 6:1.

«Я бы хотела поменять этот матч на прошлогодний финал (смеется).

Я очень довольна выступлением. Было очень эмоционально, против соперниц с такой хорошей подачей игра вызывает очень много разочарования. Но я рада, что покричала, позлилась и успокаивалась, сосредотачивалась.

Надеюсь, я смогу еще несколько матчей так справляться с эмоциями.

После первого сета я кричала на тренера: «Ты же мне говорил так играть! И смотри, что получилось». Но мне удавалось вернуться в нужное состояние и верить, что план подходящий».

В полуфинале Жабер сыграет с Ариной Соболенко.

«Я видела, что она очень быстро выиграла. Это меня не очень радует.

Она невероятная теннисистка, бьет очень быстро. Так что будет очень тяжело. В этом году она играет потрясающе.

Но я продолжу верить в себя и надеюсь, что болельщики будут со мной», – сказала Жабер в интервью на корте.

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7 комментариев

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Achilles 21
Ответ Мадина Уйгурова
Надеюсь Арина уничтожит этого мужика в юбке
если жабер мужик в юбке то кто тогда соболенко))))))))?
+12
-4
+8
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kamilla mka12
Арина, давай за вторым шлемом!
+10
-3
+7
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Achilles 21
Ответ Мадина Уйгурова
у Соболенки хотя б ноги и телосложение женское, пусть и мощное. а Жабер это какой-то Кокляев в юбке
ааааааа телосложение женское)))))) вы наверно женщин как то по своему представляете)))))))
+7
-1
+6
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Мадина Уйгурова
Ответ Achilles 21
если жабер мужик в юбке то кто тогда соболенко))))))))?
у Соболенки хотя б ноги и телосложение женское, пусть и мощное. а Жабер это какой-то Кокляев в юбке
+6
-3
+3
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dimon 2.0
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забавно жабер настриавает себя на игру с трансом. забавно. может еще вместе с аришей сходите по магазинам ? ну шоб как бадоса сразу слить игру да и все...
+1
-1
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Журэма
Финал Соболенко-Свитолина по всем статьям вышел бы огненным.
Там и атака против защиты, и политика, и большие очки и деньги на кону.
Жабер в финале такой интерес не вызовет.
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