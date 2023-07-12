Жабер обыграла действующую чемпионку «Уимблдона» Рыбакину и второй год подряд вышла в полуфинал

Теги Уимблдон WTA Онс Жабер Елена Рыбакина Теннис

Шестая ракетка мира Онс Жабер в четвертьфинале «Уимблдона» обыграла прошлогоднюю чемпионку Елену Рыбакину – 6:7(5), 6:4, 6:1.

Жабер 14-й раз обыграла теннисистку топ-10 (при 21 поражении), а на «Больших шлемах» ее баланс против соперниц такого уровня теперь составляет 4:7.

Представительница Туниса второй год подряд вышла в полуфинал «Уимблдона». Она первой после Серены Уильямс в 2018-м и 2019-м дважды подряд дошла до этой стадии в Лондоне. Всего она третий раз попала в четверку лучших на турнирах «Большого шлема».

Дальше Жабер сыграет с Ариной Соболенко.

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9 комментариев

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Arti22
No way 😔
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dimon 2.0
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а где-то курьер мчит в отель ящик с шампанским. это ликует транс арина. оно уже наверно ходит по комнате в короне примы мирового тенниса. кепка - не хочет, рыба - не может, круг замкнулся.
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Йенс Мустерманн
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Минимум до следующего года откладывается защита титула у женщин.
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Кавабунга Шреддоголовый
Защитить титул у женщин - задача невыносимо сложная на Уимблдоне
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HCBV
Не лучший матч Лены хотя даже в нём она могла выиграть, ключевой момент был с упущенной подачей при 4-5. Онс больше заслужила сегодня конечно
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Славонычч
" 🐻 Медвежонок" взял реванш у " Рыбки 🐟"
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Мадина Уйгурова
Ответ Normic
Молодец Жабер! Надо теперь кобылу в полуфинале вынести!
если Арина кобыла, то Жабер это какой-то дядя качок транс
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