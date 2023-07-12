Жабер обыграла действующую чемпионку «Уимблдона» Рыбакину и второй год подряд вышла в полуфинал
Шестая ракетка мира Онс Жабер в четвертьфинале «Уимблдона» обыграла прошлогоднюю чемпионку Елену Рыбакину – 6:7(5), 6:4, 6:1.
Жабер 14-й раз обыграла теннисистку топ-10 (при 21 поражении), а на «Больших шлемах» ее баланс против соперниц такого уровня теперь составляет 4:7.
Представительница Туниса второй год подряд вышла в полуфинал «Уимблдона». Она первой после Серены Уильямс в 2018-м и 2019-м дважды подряд дошла до этой стадии в Лондоне. Всего она третий раз попала в четверку лучших на турнирах «Большого шлема».
Дальше Жабер сыграет с Ариной Соболенко.
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