Жабер обыграла действующую чемпионку «Уимблдона» Рыбакину и второй год подряд вышла в полуфинал

Шестая ракетка мира Онс Жабер в четвертьфинале «Уимблдона» обыграла прошлогоднюю чемпионку Елену Рыбакину – 6:7(5), 6:4, 6:1.

Жабер 14-й раз обыграла теннисистку топ-10 (при 21 поражении), а на «Больших шлемах» ее баланс против соперниц такого уровня теперь составляет 4:7.

Представительница Туниса второй год подряд вышла в полуфинал «Уимблдона». Она первой после Серены Уильямс в 2018-м и 2019-м дважды подряд дошла до этой стадии в Лондоне. Всего она третий раз попала в четверку лучших на турнирах «Большого шлема».

Дальше Жабер сыграет с Ариной Соболенко.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе