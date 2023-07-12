Жабер о камбэке в матче с Рыбакиной: «Тренер сказал, что я следовала плану на 70%, а это довольно хорошо»

Онс Жабер поделилась эмоциями от победы над Еленой Рыбакиной в четвертьфинале «Уимблдона».

Она обыграла прошлогоднюю чемпионку – 6:7(5), 6:4, 6:1.

– В предыдущем интервью вы сказали, что хотели следовать плану тренера на 200%. Вы следовали плану сегодня?

– Тренер сказал, что я следовала плану на 70%, а это довольно хорошо.

Было очень тяжело. Иногда такие игроки, как Елена, заставляют тебя менять планы. Но я рада, что смогла придерживаться того, который мы выбрали. Хотя были и сложные моменты, она очень сильно наступала, невероятно хорошо била по мячу. Я очень, очень довольна, что не потеряла концентрацию. Я смогла использовать свою злость, которая особенно проявилась в начале решающего сета, чтобы сконцентрироваться и взять игру под контроль.

– На корте вы сказали, что хотели бы поменять этот матч на прошлогодний финал. Есть какие-то смешанные чувства?

– И да, и нет, потому что мне кажется, в прошлом году я не была готова сыграть подобный матч. Не жалею о том, что произошло в прошлом году, на то были причины. Я всегда это говорю. Этому суждено было случиться в этом году и в четвертьфинале.

Я многое вынесла для себя из прошлогоднего финала. Определенно горжусь собой за то, как прибавила психологически и в теннисном плане.

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