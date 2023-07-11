Свитолина о том, как будет готовиться к полуфиналу «Уимблдона»: «Во-первых, наверное, выпью пива»

Теги Уимблдон WTA Элина Свитолина Ига Швентек Теннис

Элина Свитолина прокомментировала победу над Игой Швентек в четвертьфинале «Уимблдона».

Она выиграла 7:5, 6:7(5), 6:2 и третий раз вышла в полуфинал «Большого шлема». 

«Я не знаю, что в голове происходит. Это невероятно. Я очень-очень рада, что получила еще один шанс здесь сыграть. Провести отличный матч в отличной атмосфере было невероятно.

Я боролась. Было непросто. Ига – первая ракетка мира, всегда борется. Это был невероятный матч, и я рада, что смогла победить.

Ига не только невероятная чемпионка, но и прекрасный человек. Она одна из первых стала помогать украинскому народу. Непросто играть с человеком, с которым разделила столько хороших моментов. Я горжусь тем, как сегодня выложилась».

Также Свитолина рассказала, как будет готовиться к полуфиналу.

«Во-первых, наверное, выпью пива.

Если бы в начале турнира мне сказали, что я выйду в полуфинал и обыграю №1 в мире, я бы ответила, что этот человек сошел с ума. Так что сегодня буду наслаждаться моментом.

Потом пройду процедуры, схожу на так необходимый мне массаж. А потом соберусь и буду готовиться», – сказала Свитолина в интервью на корте.

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8 комментариев

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Arti22
Пивка для рывка и водочки для разгоночки (с)
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Stas Salesov
Чешского)) Своеобразная подготовка к сопернице
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Alexander Blem
Выпей выпей и побольше!Литров пять.
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Олег Ковальчук
пожалуй, тоже подготовлюсь
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Dikki Shelton
Элина Свитолина очень хорошая теннисистка и всегда вызывала у меня уважение своей стойкостью, и желанием бороться до конца в каждой своей игре . Очень приятно слышать от нее такие слова в адрес Иги. Жаль что кто-то должен был обязательно проиграть в этом матче .
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