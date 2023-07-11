Свитолина спустя 9 месяцев после рождения дочери вышла в 1/2 «Уимблдона» и вернется в топ-30

76-я ракетка мира Элина Свитолина в четвертьфинале «Уимблдона» обыграла №1 Игу Швентек.

Она победила 7:5, 6:7(5), 6:2. За счет этого результата она вернется в топ-30, хотя три месяца назад у нее не было рейтинговых очков.

Украинка проводит 10-й турнир с начала апреля, когда вернулась в тур после рождения ребенка. В июле их с Гаэлем Монфисом дочери Скай исполнится девять месяцев.

Свитолина третий раз сыграет в полуфинале «Большого шлема». За первый финал она поборется с Маркетой Вондроушовой.

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