Свитолина спустя 9 месяцев после рождения дочери вышла в 1/2 «Уимблдона» и вернется в топ-30

Теги Уимблдон WTA Элина Свитолина Ига Швентек Теннис

76-я ракетка мира Элина Свитолина в четвертьфинале «Уимблдона» обыграла №1 Игу Швентек.

Она победила 7:5, 6:7(5), 6:2. За счет этого результата она вернется в топ-30, хотя три месяца назад у нее не было рейтинговых очков.

Украинка проводит 10-й турнир с начала апреля, когда вернулась в тур после рождения ребенка. В июле их с Гаэлем Монфисом дочери Скай исполнится девять месяцев.

Свитолина третий раз сыграет в полуфинале «Большого шлема». За первый финал она поборется с Маркетой Вондроушовой.

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30 комментариев

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Los Galácticos
Просто браво! Победить Швентек это уровень!
+45
-8
+37
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privet100
Красавица! В 1/2 будет крутая заруба с Вондроушовой.
+35
-6
+29
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Normic
Элина играет в свой лучший теннис в карьере, несмотря даже на все ошибки. Перерыв в теннисе и смена команды пошла ей на пользу
+27
-2
+25
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Культура не космос
молодец,думал Ига вынесет в третьем сете,а нет всё иначе
+13
0
+13
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Edward Maya
Как же подгорает у некоторых)))) А Элину с победой!
+20
-9
+11
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алексей любовь
Ответ privet100
Красавица! В 1/2 будет крутая заруба с Вондроушовой.
С годами лучше стала однозначно
+12
-2
+10
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pizzatcarizza
Повторение лучшего результата на Уимбе. Надеюсь сможет превзойти. Отыграла здорово
+6
-1
+5
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Ничего Смешного
Выключил после второго сета… не думал, что найдутся силы. Надежда только на Елену
+6
-3
+3
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Dimka75
Молодец
+4
-1
+3
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LetTong
Не знаю, мне Элина симпатична. Помню как она на олимпиаде выгрызла бронзу, как боец очень крутая
+6
-4
+2
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IbraMania
Был уверен , что после поражения во втором сете эмоционально подсядет , но рад ошибиться)) Вперед , Эля , за первым финалом ТБШ в карьере)
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Alekster
Красава, что еще сказать)
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Dikki Shelton
Ну что же, можно только поздравить Элину с победой. В 3 сете она была однозначно сильнее и выиграла заслуженно. Провела весь матч на очень хорошем уровне. Удачи ей в полуфинале, там вполне все возможно . Обидно за Игу, но сегодня был не ее день.
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Кавабунга Шреддоголовый
С Маркетой будет классный матч, надеюсь на это. Родить ребенка это какой-то чит-код уже)))
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инок
Свитолина выиграла-таки, причем, на удивление. буднично. Игу было сегодня не узнать: огромное количество невынужденных. Впрочем, победу Элины это не умаляет. Могла и в два сета уложиться.
+3
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Mr@k
Ещё лучше играть стала!
+4
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Furry
Ого!!
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dedpihto59
Неожиданно🤷‍♀️
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DenSpM
Азаренка, иди пиво подержи
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sonny91
это конечно будет красивая история-1 победа на мэйджоре после рождения но если она выйдет в финал то на др участницу(если это будет сабаленка или рыбакина) сми(особенно украинские) вывалят тонны дерьма и замучают вопросами на полит темы
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Dr. Heisenberg
Сетка до сего момента была просто королевская у Элинки - 4 победительницы турниров БШ.
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-1
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алексей любовь
Уряяя
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justbored
Ответ Edward Maya
Как же подгорает у некоторых)))) А Элину с победой!
странные люди, конечно. животный трепет внушает лишь Ига, а Элина вполне проходима, при желании.
+2
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narkotik87
Ответ justbored
странные люди, конечно. животный трепет внушает лишь Ига, а Элина вполне проходима, при желании.
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justbored
Ответ narkotik87
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don’t you just wish
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