Вондроушова ушла с 1:4 в решающем сете против Пегулы и вышла в полуфинал ТБШ впервые с «Ролан Гаррос»-2019
42-я ракетка мира Маркета Вондроушова победила Джессику Пегулу в четвертьфинале «Уимблдона» – 4:6, 6:2, 6:4. В решающем сете она ушла с 1:4.
Вондроушова второй раз в карьере вышла в полуфинал турнира «Большого шлема». Она финалистка «Ролан Гаррос»-2019.
По ходу турнира чешка обыграла четырех сеяных теннисисток:
- №12 Веронику Кудерметову;
- №20 Донну Векич;
- №32 Мари Бузкову;
- №4 Пегулу.
До нее в Открытой эре такое на пути к полуфиналу «Уимблдона» удавалось только Цзе Чжэн в 2008-м и Барборе Стрыцовой в 2019-м.
Теперь Вондроушова поборется с Игой Швентек или Элиной Свитолиной.
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