Вондроушова ушла с 1:4 в решающем сете против Пегулы и вышла в полуфинал ТБШ впервые с «Ролан Гаррос»-2019

Теги Уимблдон WTA Джессика Пегула Маркета Вондроушова Теннис

42-я ракетка мира Маркета Вондроушова победила Джессику Пегулу в четвертьфинале «Уимблдона» – 4:6, 6:2, 6:4. В решающем сете она ушла с 1:4.

Вондроушова второй раз в карьере вышла в полуфинал турнира «Большого шлема». Она финалистка «Ролан Гаррос»-2019.

По ходу турнира чешка обыграла четырех сеяных теннисисток: 

До нее в Открытой эре такое на пути к полуфиналу «Уимблдона» удавалось только Цзе Чжэн в 2008-м и Барборе Стрыцовой в 2019-м.

Теперь Вондроушова поборется с Игой Швентек или Элиной Свитолиной.

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6 комментариев

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Бекзат Саматович
Маркета Векич Бенчич Крейчикова и Мухова тот опасный тип теннисисток которые могут обыгрпть кого угодно если идет игра.
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Pink Animals
опять Джеська чокернула в 1/4. ты что, Мария Саккари что ли? ну, будет теперь винить дождь и перерыв как проигравшая, им всегда есть на кого вину спихнуть. не видать Пегуле своего звездного часа в спорте, так и останется "стабильной Янкович", в десятке, но без Шлемов.
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Pink Animals
Ответ Max Kochetkov
Ну на травке предъявлять американцам такое себе, юс ли Австралию может взять ещё, успеется)
американцы на траве уже не умеют? давно забыта Дэвенпорт, сестрички, не говоря уже о легендах мужской сетки? плюс они все подаваны, тут даже деревянный Сэм Куэрри может Джоковича обыграть когда эйсы пачками летят. тупо чокернула Пегула, могла в 1/2 выходить.
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Культура не космос
Очень цепкая леди
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