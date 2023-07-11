Вондроушова ушла с 1:4 в решающем сете против Пегулы и вышла в полуфинал ТБШ впервые с «Ролан Гаррос»-2019

42-я ракетка мира Маркета Вондроушова победила Джессику Пегулу в четвертьфинале «Уимблдона» – 4:6, 6:2, 6:4. В решающем сете она ушла с 1:4.

Вондроушова второй раз в карьере вышла в полуфинал турнира «Большого шлема». Она финалистка «Ролан Гаррос»-2019.

По ходу турнира чешка обыграла четырех сеяных теннисисток:

До нее в Открытой эре такое на пути к полуфиналу «Уимблдона» удавалось только Цзе Чжэн в 2008-м и Барборе Стрыцовой в 2019-м.

Теперь Вондроушова поборется с Игой Швентек или Элиной Свитолиной.

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