Вондроушова о выходе в 1/2 финала «Уимблдона»: «Моим лучшим результатом был второй круг, так что я прибавила. Теперь люблю траву»
Маркета Вондроушова прокомментировала победу над Джессикой Пегулой на «Уимблдоне».
Она выиграла 4:6, 6:2, 6:4 и второй раз в карьере вышла в полуфинал «Большого шлема».
«Я не знаю, что случилось. Я уступала 1:4, было очень тяжело. Но теперь чувствую себя потрясающе, поверить не могу.
Я никогда не играла на Корте №1. Это новые воспоминания, все потрясающе. Я хотела остаться как можно дольше, боролась до конца. Я так рада. Поверить не могу.
Джессика провела потрясающий матч, очень прибавила во втором сете. Так что я очень горжусь собой и своей игрой.
Выйти в полуфинал на «Уимблдоне» – безумие. Моим лучшим результатом был второй круг, так что я прибавила. Теперь люблю траву», – сказала чешка в интервью на корте.
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