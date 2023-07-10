Уимблдон. Расписание 11 июля. Рублев сыграет с Джоковичем вторым запуском на Центральном корте, Сафиуллин – с Синнером на Корте №1
Стало известно расписание девятого игрового дня «Уимблдона», 11 июля. Пройдут первые одиночные четвертьфиналы.
На Центральном корте запланированы два матча. В 15:30 по московскому времени сыграют Ига Швентек (1) и Элина Свитолина, а после этого Андрей Рублев (7) встретится с Новаком Джоковичем (2).
На Корте №1 в 15:00 встретятся Джессика Пегула (4) и Маркета Вондроушова, а после этого выйдут Роман Сафиуллин и Янник Синнер (8).
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