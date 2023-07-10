Уимблдон. Расписание 11 июля. Рублев сыграет с Джоковичем вторым запуском на Центральном корте, Сафиуллин – с Синнером на Корте №1

Теги Новак Джокович Уимблдон ATP WTA Элина Свитолина Джессика Пегула Андрей Рублев Роман Сафиуллин Маркета Вондроушова Ига Швентек Янник Синнер Теннис

Стало известно расписание девятого игрового дня «Уимблдона», 11 июля. Пройдут первые одиночные четвертьфиналы.

На Центральном корте запланированы два матча. В 15:30 по московскому времени сыграют Ига Швентек (1) и Элина Свитолина, а после этого Андрей Рублев (7) встретится с Новаком Джоковичем (2).

На Корте №1 в 15:00 встретятся Джессика Пегула (4) и Маркета Вондроушова, а после этого выйдут Роман Сафиуллин и Янник Синнер (8).

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5 комментариев

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Валерий Козлов
Ответ Cube Litening C:68X
За Рублика!! 🤞😁
окстись ,все адекватные за Ноле
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Lanapiano
Удачи Новаку и Роману.
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