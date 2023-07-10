Уимблдон. Расписание 11 июля. Рублев сыграет с Джоковичем вторым запуском на Центральном корте, Сафиуллин – с Синнером на Корте №1

Стало известно расписание девятого игрового дня « », 11 июля. Пройдут первые одиночные четвертьфиналы.

На Центральном корте запланированы два матча. В 15:30 по московскому времени сыграют (1) и , а после этого (7) встретится с (2).

На Корте №1 в 15:00 встретятся (4) и , а после этого выйдут и (8).

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