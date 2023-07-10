Андреева о том, что выиграла на «Уимблдоне» $265 тысяч: «Все деньги идут родителям, и они решают, что с ними делать»

Теги Уимблдон WTA Мирра Андреева Теннис

Мирра Андреева рассказала, есть ли у нее планы на $265 тысяч призовых за «Уимбдон».

16-летняя россиянка проиграла в четвертом круге.

– Пока нет, никаких планов. Все деньги идут родителям, и они решают, что с ними делать.

Большая часть пойдет на теннис, на билеты, тренеров и так далее. Может быть, что-нибудь себе куплю, но пока не уверена (улыбается).

– А какие вообще сейчас планы?

– Точно возьму несколько выходных, чтобы расслабиться и не играть в теннис. Потом вернусь на грунт, сыграю турнир WTA в Лозанне. А потом, наверное, US Open.

🥺 Грустно. Мирра Андреева вела в 1/8 «Уимблдона», но упустила много шансов, психанула и получила штраф

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6 комментариев

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Янтарь
Ответ Syndycate
А на мастерсы в Канаде и США она не попадает?
На неё действует AER - правило, ограничивающее число турниров, которые могут сыграть девушки, не достигшие 18 лет. Поэтому график Мирре нужно составлять особенно осмотрительно.
И нет, в основу американских мастерсов ей рейтинг пока не позволяет попасть напрямую.
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Syndycate
А на мастерсы в Канаде и США она не попадает?
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ДоминаторТенниса
На USOpen попадает в 1-ый круг без квалификации - уже хорошо, на Мастерсы Монреаль и Цинциннати придется играть квалификацию (по 2 матча).
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Фанат спорта01
Ответ Syndycate
А на мастерсы в Канаде и США она не попадает?
попадёт конечно.
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Ivan Prokofiev
Ответ Syndycate
А на мастерсы в Канаде и США она не попадает?
Попадает, но у неё есть лимит турниров, на которых она сыграет
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