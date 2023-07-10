Андреева о том, что выиграла на «Уимблдоне» $265 тысяч: «Все деньги идут родителям, и они решают, что с ними делать»

Мирра Андреева рассказала, есть ли у нее планы на $265 тысяч призовых за «Уимбдон».

16-летняя россиянка проиграла в четвертом круге.

– Пока нет, никаких планов. Все деньги идут родителям, и они решают, что с ними делать.

Большая часть пойдет на теннис, на билеты, тренеров и так далее. Может быть, что-нибудь себе куплю, но пока не уверена (улыбается).

– А какие вообще сейчас планы?

– Точно возьму несколько выходных, чтобы расслабиться и не играть в теннис. Потом вернусь на грунт, сыграю турнир WTA в Лозанне. А потом, наверное, US Open.

🥺 Грустно. Мирра Андреева вела в 1/8 «Уимблдона», но упустила много шансов, психанула и получила штраф

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