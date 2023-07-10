Свитолина о том, что зрители на «Уимблдоне» освистали Азаренко: «Я тоже с этим сталкивалась. У меня было то же самое в Париже»

Теги Уимблдон WTA Виктория Азаренко Элина Свитолина Теннис

Элина Свитолина прокомментировала то, что Викторию Азаренко освистали после их матча на «Уимблдоне».

– Я тоже с этим сталкивалась. У меня было то же самое в Париже. Там такое было три раза. Сегодня еще один.

Думаю, теннисные организации должны выступить с заявлением, что не будет рукопожатий украинцев с россиянами и белорусами. Не знаю, может, людям непонятно. Так будет правильно. 

– Вам не показалось, что это было немного несправедливо по отношению к вашей сопернице?

–  Ну, в Париже было ровно так же. По отношению ко мне это было также несправедливо в четвертьфинале «Ролан Гаррос».

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23 комментария

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Hardy
хорошо, что в АТР нет украинцев, все тихо-спокойно
+36
-3
+33
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Антон Киселёв
Ответ Stas Salesov
Что за нездоровые люди в комментах
Самокритично
+16
-3
+13
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Wale
я я я я я. Какая же она недалёкая. Придётся первый раз в жизни поболеть за Игу.
+21
-9
+12
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mamapapaya
До чего глупый отвратительный человек
+15
-6
+9
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Biathlon Fan
Ответ Wale
я я я я я. Какая же она недалёкая. Придётся первый раз в жизни поболеть за Игу.
Вот ни за кого из них не хочется болеть, ни ту, ни другую не хочется видеть дальше. Придется помечтать о самоустранении обеих каким-нибудь чудесным способом))
+10
-4
+6
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zzzeeerrrooo
Ответ Biathlon Fan
Вот ни за кого из них не хочется болеть, ни ту, ни другую не хочется видеть дальше. Придется помечтать о самоустранении обеих каким-нибудь чудесным способом))
обязательно за кого-то болеть?
когда можно просто не смотреть
+4
0
+4
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roentgen
Ответ nnn4404
ты реально не понимаешь что происходит?
когда человек, проживающий с мужем и ребенком в Цюрихе или Лозанне (не помню уже) не пожимает руку и пренебрежительно отзывается о другом человеке, давно проживающим в США, по месту рождения и национальному признаку - это знаете, как называется или нужно разжевать? При этом ни одна, ни другая не имеют никакого отношения к тому, что происходит, и ни одна, ни другая не способны на это повлиять от слова совсем.
+7
-3
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milya ololo
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че за повестка такая:)
теннисные организации должны выступить с заявлением, что не будет рукопожатий украинцев с россиянами и белорусами. Не знаю, может, людям непонятно. Так будет правильно.

разве не это было бы в заголовке, еслиб подобное сказал российский теннисист?
+5
-2
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nnn4404
Ответ roentgen
когда человек, проживающий с мужем и ребенком в Цюрихе или Лозанне (не помню уже) не пожимает руку и пренебрежительно отзывается о другом человеке, давно проживающим в США, по месту рождения и национальному признаку - это знаете, как называется или нужно разжевать? При этом ни одна, ни другая не имеют никакого отношения к тому, что происходит, и ни одна, ни другая не способны на это повлиять от слова совсем.
да но все прекрасно понимают подтекст данного рукопожатия и его последствия, особенно для украинки.
+4
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dedpihto59
Похоже следующий матч станет последним для украинок на этом Уимблдоне и символично, что прекратит этот срач союзница из Польши‼️
+3
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ладлена бобровская
вот ещё один непонятливый. надо просто заявление оон выпустить и всё тут.

Представитель СМИ, задавая вопрос Зеленскому, отметил, что он приехал в Словакию, страну с проукраинским руководством. В то же время президента спросили, что он хочет сказать пророссийским элементам в Словакии, которые имеют сильные позиции в стране.

Зеленский, отвечая на вопрос, подчеркнул, что быть проукраинским значит быть проевропейским.

"Что такое пророссийские взгляды?.. Они – агрессоры. Они пришли на чужую землю, они нас атаковали, убивали, убивают… Как можно придерживаться таких взглядов?.. Кто эти люди, которые могут занимать такие позиции? Что такое пророссийская позиция? Сегодня это протеррористическая позиция. И это неправильно... Не достаточно ли того, что есть в Украине… результат их присутствия на нашей территории? Неужели кому-то нравится эта "русская рулетка?" – сказал президент
+2
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utsh44psmr
Головка от часов Заря
+7
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Лёля Иванова
Азаренко сама виновата, что её освистали. Первая пошла к судье, могла бы как Соболенко подойти к сетке для рукопожатия и когда Свитолина не подошла бы к ней , а пошла к судье, то свистели бы в сторону украинки. Соболенко показала на РГ как надо себя вести. Умна Алина в отличие от Вики.
+3
-3
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nnn4404
Ответ mamapapaya
Объясни
Украина в месте с проклятым нато на россию напала.
+1
-1
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Рус Киссенжер
Ответ roentgen
когда человек, проживающий с мужем и ребенком в Цюрихе или Лозанне (не помню уже) не пожимает руку и пренебрежительно отзывается о другом человеке, давно проживающим в США, по месту рождения и национальному признаку - это знаете, как называется или нужно разжевать? При этом ни одна, ни другая не имеют никакого отношения к тому, что происходит, и ни одна, ни другая не способны на это повлиять от слова совсем.
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roentgen
Ответ nnn4404
так у нее спрашивают, что ей молчать?
без комментариев
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roentgen
Ответ Рус Киссенжер
Комментарий удален пользователем
с трудом прочитал из-за пунктуации, но смысл уловил. Я - украинец, но луганчанин, да, это многое меняет
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