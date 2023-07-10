Свитолина о том, что зрители на «Уимблдоне» освистали Азаренко: «Я тоже с этим сталкивалась. У меня было то же самое в Париже»
Элина Свитолина прокомментировала то, что Викторию Азаренко освистали после их матча на «Уимблдоне».
– Я тоже с этим сталкивалась. У меня было то же самое в Париже. Там такое было три раза. Сегодня еще один.
Думаю, теннисные организации должны выступить с заявлением, что не будет рукопожатий украинцев с россиянами и белорусами. Не знаю, может, людям непонятно. Так будет правильно.
– Вам не показалось, что это было немного несправедливо по отношению к вашей сопернице?
– Ну, в Париже было ровно так же. По отношению ко мне это было также несправедливо в четвертьфинале «Ролан Гаррос».
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когда можно просто не смотреть
теннисные организации должны выступить с заявлением, что не будет рукопожатий украинцев с россиянами и белорусами. Не знаю, может, людям непонятно. Так будет правильно.
разве не это было бы в заголовке, еслиб подобное сказал российский теннисист?
Представитель СМИ, задавая вопрос Зеленскому, отметил, что он приехал в Словакию, страну с проукраинским руководством. В то же время президента спросили, что он хочет сказать пророссийским элементам в Словакии, которые имеют сильные позиции в стране.
Зеленский, отвечая на вопрос, подчеркнул, что быть проукраинским значит быть проевропейским.
"Что такое пророссийские взгляды?.. Они – агрессоры. Они пришли на чужую землю, они нас атаковали, убивали, убивают… Как можно придерживаться таких взглядов?.. Кто эти люди, которые могут занимать такие позиции? Что такое пророссийская позиция? Сегодня это протеррористическая позиция. И это неправильно... Не достаточно ли того, что есть в Украине… результат их присутствия на нашей территории? Неужели кому-то нравится эта "русская рулетка?" – сказал президент