Свитолина о том, что зрители на «Уимблдоне» освистали Азаренко: «Я тоже с этим сталкивалась. У меня было то же самое в Париже»

Элина Свитолина прокомментировала то, что Викторию Азаренко освистали после их матча на «Уимблдоне».

– Я тоже с этим сталкивалась. У меня было то же самое в Париже. Там такое было три раза. Сегодня еще один.

Думаю, теннисные организации должны выступить с заявлением, что не будет рукопожатий украинцев с россиянами и белорусами. Не знаю, может, людям непонятно. Так будет правильно.

– Вам не показалось, что это было немного несправедливо по отношению к вашей сопернице?

– Ну, в Париже было ровно так же. По отношению ко мне это было также несправедливо в четвертьфинале «Ролан Гаррос».

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