Рублев о том, что разбил руку, ныряя за мячом во время розыгрыша: «Если я выиграл матч и вышел в четвертьфинал, то оно того стоило»

Теги Уимблдон ATP Андрей Рублев Александр Бублик Теннис

Андрей Рублев прокомментировал победу над Александром Бубликом в 1/8 финала «Уимблдона».

Он выиграл 7:5, 6:3, 6:7(6), 6:7(5), 6:4. В интервью на корте у него спросили, как он остановил камбэк Бублика.

«Я не знаю. Я думал, что это не имеет значения. Я проиграл третий сет, четвертый сет, и в каждом у меня были шансы, брейк-пойнты, но либо он хорошо играл, либо я зажимался. Так что я говорил себе, что если продолжу играть, у меня будет хотя бы один шанс.

В итоге он появился, я хорошо принял, провел отличный розыгрыш и сделал брейк».

Также Рублев прокомментировал то, что разбил руку, ныряя за мячом во время розыгрыша.

«Если я выиграл матч и вышел в четвертьфинал, то оно того стоило», – сказал Рублев в интервью на корте.

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3 комментария

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Bartez1986
Крутейший матч. Один из лучших, что видел в последнее время
+5
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Andrej Trubacs
Сил много отдал, даже сета не возьмет у Шпагатовича, надо было 3-0 брать и экономить силы!как делают чемпионы ТБШ..
+1
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MosesPray
Настоящий джигит
0
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