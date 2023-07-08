Девять представительниц Чехии начинали Уимблдон в основной сетке женского одиночного турнира, трое из них пробились в четвертый круг, при этом двум предстоит сыграть друг с другом. Маркета Вондроушова и Мари Бузкова 9 июля поборятся за выход в четвертьфинал, начало матча не ранее 13:00 по московскому времени.

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Уимблдон: Маркета Вондроушова – Мари Бузкова прямая трансляция матча 09.07.2023

Довольно неожиданная пара четвертого круга Уимблдона 2023. В Чехии теннисистки не входят в пятерку лучших. Бузкова располагается чуть выше на шестой позиции рейтинга страны, Вондроушова строчкой ниже. При этом Маркета как-то была автором одной сенсации, когда в 2019 году в 20-летнем возрасте вышла в финал Ролан Гаррос. Но тогда в женском теннисе безоговорочно правила австралийка Эшли Барти, которая не оставила своей сопернице ни единого шанса. Есть на счету Маркеты и победа на одном турнире WTA,. В том же 2019 году она входила в первую двадцатку теннисисток, но потом что-то пошло не так. Прогресс ее замедлился, а затем и вовсе сошел на нет. В нынешнем сезоне лучшим результатом стал выход Вондроушовой в полуфинал турнира в Линце. В остальных случаях она стабильно доходит до второго-третьего круга и там уступает. Таких достижений хватает, чтобы входить в Топ-50, но нужно стремиться к большему. На турнирах Большого шлема тот Ролан Гаррос был единичной вспышкой. На остальных мейджорах она дальше четвертого круга не добиралась. Сейчас есть отличный шанс сломать эту традицию.

Уимблдон 2023: где смотреть прямую трансляцию матчей турнира по теннису сегодня

Звездный час Мари Бузковой на Уимблдонском турнире случился в прошлом году, когда она вышла в четвертьфинал и уступила будущей финалистке Онс Жабер из Туниса. С другими турнирами Большого шлема у Мари все еще более скромно, чем у Маркеты. Дальше второго круга она нигде не проходила. В активе Бузковой есть один выигранный турнир WTA и больше десятка побед на турнирах ITF, где она в основном и набирает рейтинговые очки. В прошлом году она добралась до своей лучшей 26 позиции рейтинга, но сейчас находится в четвертом десятке и может опуститься еще ниже, если не выйдет в четвертьфинал, чтобы защитить свои прошлогодние очки. В текущем сезоне результатами своих болельщиков Мари не радует. Лишь на Открытом чемпионате Италии она доходила до третьего круга в остальном все еще хуже. Но вот наступает время Уимблдона и Бузкова преображается. Ладно, в первом круге она выиграла далеко не у самой сильной швейцарки Симоны Вальтерт. Но дальше была безоговорочная победа над Анетт Контавейт из Эстонии, а еще более внушительный успех против француженки Каролин Гарсии.

покрытие корта — трава

рейтинг ATP Вондроушовой — 42

победы/поражения Вондроушовой в 2023 году — 27/10

победы/поражения Вондроушовой на траве — 5/1

рейтинг ATP Бузковой — 33

победы/поражения Бузковой в 2023 году — 14/16

победы/поражения Бузковой на траве — 3/2

Где смотреть Уимблдон 2023

Факты и статистика перед матчем Вондроушова — Бузкова

В десяти последних матчах Маркеты Вондроушовой подряд независимо от того, выигрывает она или проигрывает, ни разу не было третьего сета. Статистика Мари Бузковой на Уимблдоне — семь побед в восьми предыдущих поединках.

Статистика личных встреч Вондроушова — Бузкова

История личных встреч двух чешских теннисисток насчитывает три матча. Вондроушова выиграла дважды, причем последний раз не далее чем в марте текущего года на турнире в Индиан Уэллсе. Победа вышла безоговорочной со счетом 6 : 1, 6 : 1. Бузкова выиграла в первом их поединке в 2017 году.

Прогноз на матч Вондроушова — Бузкова

Обе теннисистки на Уимблдоне показывают отличный теннис, выигрывают у соперниц, стоящих выше в рейтинге. Вондроушева обыграла достаточно сильных Веронику Кудерметову и Донну Векич. Учитывая статистику личных встреч Маркеты и Мари между собой, все-таки шансов у первой несколько больше. Букмекеры отдают преимущество Вондроушовой. Winline предлагает на ее победу коэффициент 1,46, успех Бузковой оценивается коэффициентом 2,75.

Наш прогноз: ставка на победу Маркеты вряд ли будет ошибочной, причем выиграть она может в двух сетах. В отношении тотала по геймам лучше не рисковать, а вот на фору Вондроушовой поставить можно — Ф1 (-3).

Результаты Уимблдон 2023

Расписание Уимблдон 2023