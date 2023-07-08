Чешское противостояние ожидает болельщиков в четвертом круге Уимблдонского турнира, в котором встретятся Маркета Вондроушова и Мари Бузкова. Матч состоится 9 июля, начало не ранее 13:30 по московскому времени.

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Прямую видеотрансляцию встречи соперниц болельщики смогут посмотреть на сайте Sports.ru.

Вондроушова — Бузкова прогноз на матч Уимблдон 2023

Обе теннисистки нечасто доходят до столь поздних стадий турниров Большого шлема, каждая одержала по одной победе на турнире WTA и целую россыпь на турнирах ITF. Маркета Вондроушова несмотря на то, что в рейтинге располагается ниже своей соотечественницы все-таки может похвастать выходом в финал Ролан Гаррос, который случился в 2019 году. В этом сезоне она тоже выступает стабильнее и играла в полуфинале турнира в Австрии. В первом матче текущего турнира Маркета оказалась сильнее американки Пейтон Стернс и выиграла в двух сетах. Затем не оставила шансов россиянке Веронике Кудерметовой, а третьем круге выиграла у хорватки Донны Векич.

Для Мари Бузковой первую половину сезона можно назвать неудачной. Она лишь один раз прошла дальше второго круга на турнире WTA в Италии. На турнирах большого шлема Мари один раз выходила в четвертьфинал, и случилось это в прошлом году как раз на Уимблдоне. На этот раз Бузкова стремится повторить успех и показывает очень хороший теннис. В первом круге она уверенно в двух сетах обыграла Симону Вальтерт из Швейцарии, во втором позволила выиграть лишь три гейма эстонке Анетт Контавейт. Самое серьезное испытание Мари ждало в третьем круге, когда она встречалась с пятой ракеткой мира француженкой Каролин Гарсией и смогла выиграть в затяжном трехсетовом поединке.

Теннисистки встречались трижды в ходе официальных турниров, две победы на счету Вондроушовой, причем последняя была одержана в марте текущего сезона. Бузковой она отдала всего два гейма. Многие специалисты, как и букмекеры склоняются к победе Маркеты и в предстоящем матче. Winline предлагает на ее победу коэффициент 1,46, выигрыш Бузковой оценивается коэффициентом 2,75.

Результаты Уимблдон 2023

Расписание Уимблдон 2023