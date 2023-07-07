Зверев о матче с Берреттини: «Трава его любимое покрытие, а для меня – наименее любимое»
Александр Зверев прокомментировал матч с Маттео Берреттини на «Уимблдоне».
«Я думаю, что на траве он один из лучших в туре. За последние несколько лет он вышел в финал «Уимблдона», дважды выиграл Queen’s Club. На траве он невероятен.
Сейчас он снова нашел форму, показывает очень хороший теннис. И нельзя сравнивать наши предыдущие матчи с этим. Покрытие совершенно другое. По-моему, это его любимое покрытие, а для меня – наименее любимое.
Думаю, будет интересный матч. Думаю, болельщики будут очень заинтересованы. Надеюсь, будет весело».
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Маттео клиент по сути.
Тяжело конечно будет Кисе, но чтобы без шансов это бред