Зверев о матче с Берреттини: «Трава его любимое покрытие, а для меня – наименее любимое»

Теги Уимблдон ATP Александр Зверев Маттео Берреттини Теннис

Александр Зверев прокомментировал матч с Маттео Берреттини на «Уимблдоне».

«Я думаю, что на траве он один из лучших в туре. За последние несколько лет он вышел в финал «Уимблдона», дважды выиграл Queen’s Club. На траве он невероятен.

Сейчас он снова нашел форму, показывает очень хороший теннис. И нельзя сравнивать наши предыдущие матчи с этим. Покрытие совершенно другое. По-моему, это его любимое покрытие, а для меня – наименее любимое.

Думаю, будет интересный матч. Думаю, болельщики будут очень заинтересованы. Надеюсь, будет весело».

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2 комментария

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jjeka
Берретини набрал блестящую форму, причем как физическую, так и психологическую. У Зверька нет шансов
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ugmyanswer
Ответ jjeka
Берретини набрал блестящую форму, причем как физическую, так и психологическую. У Зверька нет шансов
Личка 4-1
Маттео клиент по сути.
Тяжело конечно будет Кисе, но чтобы без шансов это бред
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