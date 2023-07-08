Тарпищев о матче Андреевой и Потаповой: «Мирре нечего бояться, она уже превзошла ожидания»

Президент ФТР Шамиль Тарпищев прокомментировал выступление 16-летней Мирры Андреевой на «Уимблдоне». Сегодня она сыграет с Анастасией Потаповой в третьем круге.

«Андреевой нечего бояться, она уже превзошла ожидания. А у соперниц теперь есть мандраж. В предстоящем матче Андреевой терять нечего, а Потапова обязана выигрывать. Это давит психологически».

Также он высказался о победе Андрея Рублева над Давидом Гоффеном.

«Рублев и должен был проходить Гоффена. Стабильности при игре на больших скоростях у него побольше. Андрей играет хорошо, и в принципе нет соперника, который на траве был бы заведомо его сильнее», – цитирует Тарпищева ТАСС.

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