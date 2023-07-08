Сафиуллин перед матчем с Шаповаловым: «Я знаю, как он играет, что он может делать»

Роман Сафиуллин поделился ожиданиями от 1/8 финала «Уимблдона» против Дениса Шаповалова.

В личке он уступает 0:2.

«С Шаповаловым мы уже играли в этом году в Аделаиде перед Australian Open. Я ему проиграл. И в прошлом году так же в Австралии на харде.

Я знаю, как он играет, что он может делать, постараюсь устранить ошибки, сделанные мной в предыдущих матчах, и улучшить свою игру к воскресенью», – сказал Сафиуллин телеграм-каналу «Больше!»

Сафиуллин попал на «Уимблдон» вместо Надаля – и вышел в 1/8 финала. А до этого забыл про «Ролан Гаррос»

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