Сафиуллин перед матчем с Шаповаловым: «Я знаю, как он играет, что он может делать»

Теги Уимблдон ATP Роман Сафиуллин Денис Шаповалов Теннис

Роман Сафиуллин поделился ожиданиями от 1/8 финала «Уимблдона» против Дениса Шаповалова.

В личке он уступает 0:2.

«С Шаповаловым мы уже играли в этом году в Аделаиде перед Australian Open. Я ему проиграл. И в прошлом году так же в Австралии на харде.

Я знаю, как он играет, что он может делать, постараюсь устранить ошибки, сделанные мной в предыдущих матчах, и улучшить свою игру к воскресенью», – сказал Сафиуллин телеграм-каналу «Больше!»

Сафиуллин попал на «Уимблдон» вместо Надаля – и вышел в 1/8 финала. А до этого забыл про «Ролан Гаррос»

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4 комментария

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Korendos
Я тоже знаю. Он может, в принципе, всё. Но я не знаю, чего он хочет.
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Наглая Кайса
Было бы красиво выйти в 1/4
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Stas Salesov
Ответ Korendos
Я тоже знаю. Он может, в принципе, всё. Но я не знаю, чего он хочет.
Вроде бы Денис нашупал свой ритм и разыгрался, надо идти дальше конечно)
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