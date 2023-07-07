Сафиуллин впервые вышел во вторую неделю «Шлема»
92-я ракетка мира Роман Сафиуллин, во втором круге «Уимблдона» обыгравший Гидо Пелью 7:6, 6:4, 6:0, впервые вышел во вторую неделю турнира «Большого шлема».
Ранее лучшим результатом чемпиона юниорского Australian Open-2015 на взрослых «Шлемах» был второй круг. «Ролан Гаррос» ранее этим летом 25-летний Сафиуллин пропустил, потому что забыл заявиться в квалификацию.
За выход в четвертьфинал он сыграет с победителем встречи Дениса Шаповалова (26) и Лиама Броади.
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Чф близко
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Следующий матч будет аж за 180 очков у Ромы. Победит - и станет 43-им(если из нижестоящих никто далеко на Уиме не пройдет), 1023 очка. А с таким местом можно уже и в короткие Мастерсы в основу попадать))) Это уже совсем нормальная АТП-жизнь!
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В гонке 2023 сейчас идет 68-ым, 557 очков. Но, победа в 4-ом круге поднимет его аж на 36-ое место-737 очков! Ох, какой же важный матч будет у Романа...Но, сегодня тоже очень нужный матч взял. Кстати, 557 очков - это 116 место в текущем рейтинге 52 недель - т.е. даже если Рома в 2023 не возьмет больше ни одного очка, то около 120 места по итогам 2023 он все равно будет)))
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В 2023 Роману нужно будет защищать очки за:
Nur Sultan CH титул 80 очков спишутся 2023.07.24
Chicago CH титул 80 очков спишутся 2023.08.14
Tel Aviv-250, полуфинал, 90 очков, спишутся 2023.10.02
Остальные результаты несерьезны, 20 очков и менее.. В сумме, 286 очков надо защитить.
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Правда, два титула челенджеров защищать совсем скоро...Хотя, думаю, Роман теперь, в основном ,на АТП-250 и АТП-500 будет играть.
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Хорошие перспективы. Как же тяжело Роман прорывался(( Ещё 2020.02.17 попал в топ-200, но, вот прям уверенно в топ-100 стал стоять только сейчас...
Такая формула :)