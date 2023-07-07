Сафиуллин впервые вышел во вторую неделю «Шлема»

92-я ракетка мира Роман Сафиуллин, во втором круге «Уимблдона» обыгравший Гидо Пелью 7:6, 6:4, 6:0, впервые вышел во вторую неделю турнира «Большого шлема».

Ранее лучшим результатом чемпиона юниорского Australian Open-2015 на взрослых «Шлемах» был второй круг. «Ролан Гаррос» ранее этим летом 25-летний Сафиуллин пропустил, потому что забыл заявиться в квалификацию.

За выход в четвертьфинал он сыграет с победителем встречи Дениса Шаповалова (26) и Лиама Броади.

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