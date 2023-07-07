Сафиуллин впервые вышел во вторую неделю «Шлема»

Теги Уимблдон ATP Роман Сафиуллин Теннис

92-я ракетка мира Роман Сафиуллин, во втором круге «Уимблдона» обыгравший Гидо Пелью 7:6, 6:4, 6:0, впервые вышел во вторую неделю турнира «Большого шлема».

Ранее лучшим результатом чемпиона юниорского Australian Open-2015 на взрослых «Шлемах» был второй круг. «Ролан Гаррос» ранее этим летом 25-летний Сафиуллин пропустил, потому что забыл заявиться в квалификацию.

За выход в четвертьфинал он сыграет с победителем встречи Дениса Шаповалова (26) и Лиама Броади.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

Материалы по теме

12 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Railway/
Роман в огне просто. Причем три дня подряд играл!Так держать!
+21
0
+21
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
j4romir
Круто, не ожидал.
Чф близко
+12
0
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
IvaDarya
Почему второй круг то? Сейчас с Пелья играл в третьем.
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Антон Тимофеев
Роман с августа 2022 тусуется в районе 88-113, лишь на пару недель заглянул на 82-83 место. В последнем рейтинге был 92-ым. А сейчас уже 57!!! 843 очка. Отличный рывок! Наконец-то прочно зашел в сотню! В принципе, 57 место позволяет спокойно играть на 250-500, на длинных Мастерсах. На недельных Мастерсах - пропуск в квалификацию...Это уже не конец сотни, не нужно играть квалы для 250-500.
.
Следующий матч будет аж за 180 очков у Ромы. Победит - и станет 43-им(если из нижестоящих никто далеко на Уиме не пройдет), 1023 очка. А с таким местом можно уже и в короткие Мастерсы в основу попадать))) Это уже совсем нормальная АТП-жизнь!
.
В гонке 2023 сейчас идет 68-ым, 557 очков. Но, победа в 4-ом круге поднимет его аж на 36-ое место-737 очков! Ох, какой же важный матч будет у Романа...Но, сегодня тоже очень нужный матч взял. Кстати, 557 очков - это 116 место в текущем рейтинге 52 недель - т.е. даже если Рома в 2023 не возьмет больше ни одного очка, то около 120 места по итогам 2023 он все равно будет)))
.
В 2023 Роману нужно будет защищать очки за:
Nur Sultan CH титул 80 очков спишутся 2023.07.24
Chicago CH титул 80 очков спишутся 2023.08.14
Tel Aviv-250, полуфинал, 90 очков, спишутся 2023.10.02
Остальные результаты несерьезны, 20 очков и менее.. В сумме, 286 очков надо защитить.
.
Правда, два титула челенджеров защищать совсем скоро...Хотя, думаю, Роман теперь, в основном ,на АТП-250 и АТП-500 будет играть.
.
Хорошие перспективы. Как же тяжело Роман прорывался(( Ещё 2020.02.17 попал в топ-200, но, вот прям уверенно в топ-100 стал стоять только сейчас...
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Додик Аксель
Рома на Уиме хорош по игре и физике. Три дня подряд отыграть матчи в упорной борьбе с соперниками, к этому надо быть готовым.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
инок
Романа с уверенной победой! Разыгрался по ходу турнира. Арг. только в первом сете сопротивлялся, во втором, получив контрольный брейк, слился окончательно и просквозил по третьему сету...
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
LONDON-TOWN
С Шаповаловым, вторая встреча между ними будет. Первый матч на ATP Cup 2022 был упорным, Шаповалов помнится нахваливал Романа после матча. Роману удачи и победы
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ДудьСдулся
Ответ IvaDarya
Почему второй круг то? Сейчас с Пелья играл в третьем.
Пелья в третьем, Сафиуллин во втором.
Такая формула :)
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Лёля Иванова
Ответ ДудьСдулся
Пелья в третьем, Сафиуллин во втором. Такая формула :)
😄😄😄 из 2го сразу в 4й круг. 3й экстерном сдал самим организаторам как в институте преподам перепрыгивая через курс)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
OnlyDendy
Набрал очков и теперь закрепился в туре, заработал солидных призовых и надеюсь, что теперь будет в нормальный футболках
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Антон Тимофеев
Радует, что 2-3 круг закрыл в 3-х сетах. Должно сил на 4-ый круг хватить...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ничего Смешного
Вчера меня минусили, Рома как о ожидаемо без проблем закрыл матч
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий